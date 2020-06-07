Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla olay yaratan Satta'nın bikinili pozu büyük ilgi gördü.

Kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda Satta'nın, denize girerken verdiği bikinili pozu takipçileri tarafından kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

Melissa Satta, geçtiğimiz günlerde de arkadaşlarıyla parkta yaptığı yoga antrenmanını paylaşmıştı. Satta'nın amuda kalkarak bacaklarını iki yana açtığı paylaşımı gündem olmuştu.