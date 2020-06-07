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Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü

Beşiktaş forması giyen Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

07.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:20

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Paylaşımlarıyla olay yaratan Satta'nın bikinili pozu büyük ilgi gördü.

Kişisel Instagram hesabından yapılan paylaşımda Satta'nın, denize girerken verdiği bikinili pozu takipçileri tarafından kısa sürede 200 bine yakın beğeni aldı.

Paylaşımlarıyla olay yaratan Beşiktaş'ın yengesi, bikinili fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi

PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

Melissa Satta, geçtiğimiz günlerde de arkadaşlarıyla parkta yaptığı yoga antrenmanını paylaşmıştı. Satta'nın amuda kalkarak bacaklarını iki yana açtığı paylaşımı gündem olmuştu.

Paylaşımlarıyla olay yaratan Beşiktaş'ın yengesi, bikinili fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi
Melissa Satta'nın yoga paylaşımı
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
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Spor Manşet

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