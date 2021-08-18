Payas'lı Sudenaz, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu
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Payas'lı Sudenaz, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu

Payas'lı Sudenaz, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hatay'ın Payas ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Sudenaz Şentürk, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu.

Hatay'ın Payas ilçesinde ailesi ile birlikte yaşayan 13 yaşındaki Sudenaz Şentürk, Galatasaray voleybol takımı alt yapısına transfer oldu.

2008 doğumlu Mehmet ve Arzu Şentürk çiftinin kızları 13 yaşında Sudenaz, voleybol oynamayı çok sevdiğini Galatasaray gibi köklü bir takımın alt yapısına gitmekten çok mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah ileri de milli takım formasını giyip ailemin ve Hatay'ımızı gururlandırmak istiyorum" dedi.

Arzu Şentürk ayrıca, ilçede antrenman yapması için spor salonunun imkanlarını sağlayan ve transferinin gerçekleşmesine katkı sunan İlçe Spor müdürü Derman Gözükara, Sedat Sağlam ve Leyla Demirpaz hocalarına teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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