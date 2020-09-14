Pau Gasol yeni doğan kızına, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kızı Gianna'nın ismini verdi
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Pau Gasol yeni doğan kızına, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kızı Gianna'nın ismini verdi

Pau Gasol ve eşi Catherine McDonnell, helikopter kazasında vefat eden eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın büyük kızının ismini, yeni doğan kızlarına vererek Bryant ailesininin anısını onurlandırdı.

14.09.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.09.2020 12:35

Los Angeles Lakers'ın eski yıldızı Pau Gasol ve eşi Catherine McDonnell, ilk doğan kızlarına Elisabet Gianna adını vererek, helikopter kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı efsane Kobe Bryant ve ailesinin anısını onurlandırdı.

Gasol, Instagram'daki paylaşımında, "Küçük kızımız nihayet burada! Operasyon gerçekten iyi geçti ve daha mutlu olamazdık! Güzel kızımıza çok anlamlı bir isim olan, Elisabet Gianna'yı verdik" mesajını yazdı.

"EN İYİ VAFTİZ ANNE SEN OLACAKSIN"

Bryant'ın eşi Vanessa, doğumu Instagram'da "Vaftiz kızım burada" mesajıyla duyurdu.

Gasol ise Vanessa'nın gönderisine, "Seni seviyoruz kardeşim! Ellie Gianna'mız için en iyi vaftiz anne olacaksın" yorumunu yaptı.

"KOBE İLE MUAZZAM BİR BAĞLANTIMIZ VARDI"

2008'den 2014'e kadar Los Angeles'ta Bryant ile aynı takımda olan ve birlikte iki şampiyonluk kazanan Gasol, Lakers'tan ayrıldıktan çok sonra bile Bryant ailesiyle dostluğunu sürdürmüştü.

Gasol ve eşi, geçtiğimiz ay San Francisco yakınlarında Vanessa ve kızları Natalia, Bianka ve Capri ile bir tekne gezisi yapmıştı.

Pau, ESPN'den Omar Raja ile geçtiğimiz Mayıs ayında Bryant hakkında konuşurken, şunları söylemişti:

"Muazzam bir bağlantımız vardı, oldukça açık. Kendisi her zaman belirli derecelerde ve farklı biçimlerde, benimle ve hepimizle beraber olacak."

Pau Gasol yeni doğan kızına, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın kızı Gianna'nın ismini verdi
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