Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı

Manchester United, Juventus gibi üst düzey takımların formasını giyen Patrice Evra, evliyken birliktelik yaşamaya başladığı Margaux Alexandra ile ilişkisini bir adım öteye taşıdı. Geçtiğimiz ay eşi Sandra Evra'dan boşanan efsane isim, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.

Avrupa futbolunun efsane isimlerinden olan Fransız sol bek Patrice Evra, özel hayatıyla bir kez daha gündemde. Geçtiğimiz ay eşi Sandra Evra'dan ayrılan ve eşiyle ayrılmadan önce model sevgilisi Margaux Alexandra ile kameralara yakalanıp tepki çeken Evra, kız arkadaşıyla olan ilişkisini bir adım öteye taşıdı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 39 yaşındaki efsane, kendisinden 14 yaş küçük olan sevgilisi Alexandra ile nişanlandığını duyurdu.

"SEN BENİM DÜNYAMSIN, HUZURUMSUN"

Yazdığı duygusal mesajı, sevgilisinin elini tutuğu bir fotoğrafla paylaşan Evra, "Bir seneden fazladır beraberiz. Sen benim kalbimi çaldın. Seninle ikinci görüşmemizde, sana hayatımın geri kalanında eşim olacağını söylemişti. Artık sensiz yaşayamam. Seni yanımdayken bile özlüyorum. Tanıştıktan kısa bir süre sona sana evlenme teklif ettiğimde benim çılgın olduğumu düşündün. Keşke tüm erkekler, kadınlarını benim seni sevdiğim gibi sevse. Tarif etmekte zorlanıyorum. Sen benim dünyamsın, huzurumsun, ruhumsun. Senin yanındayken ve elini tutarken kendimi çok daha güvende hissediyorum. Hayatımın geri kalan kısmı için seni seçiyorum" ifadelerini kullandı.

Evra'nın bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum gelirken, eski takım arkadaşları Karim Benzema ve Rio Ferdinand efsane ismi tebrik eden ilk kişiler oldular.