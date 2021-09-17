Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti - Haberler Spor
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Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti

Haberler.com - Haberler | Spor

Manchester'da tuttuğu yeni evin yakınlarında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Patrice Evra'ya eğlence malzemesi oldu. Evra, bir tekneye doldurduğu koyunları videoya alarak Ronaldo ile dalga geçti.

Çektiği eğlenceli videolarla sık sık sosyal medyada adından söz ettiren Patrice Evra, yine ilginç bir iş yaptı. Eski Fransız futbolcu, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun koyunlu evden taşınmasıyla dalga geçti.

TEKNEYE KOYUN DOLDURDU

Bir tekneye koyunları dolduran Evra, o anları sosyal medyadan paylaştı. Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da büyük hayranı olan Evra'ya nasıl bir yanıt geleceği merak konusu oldu.

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti

"UYUYAMIYORUM"

Ronaldo'nun koyun seslerinden çok rahatsız olduğu, uyuyamadığı için yeni bir yalı satın aldığı belirtildi. Dünya basınında ve sosyal medyada bu konu eğlence malzemesi yapıldı.

Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti
Haberler.com - Spor Haberleri
Cristiano Ronaldo'nun bayılttığı kadın güvenlik görevlisi olayı anlattı: Öldüğümü sandım Böyle taşınma sebebi görülmedi! Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
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Haber: Patrice Evra, evinin yakınında koyun dolaştığı için taşınan Cristiano Ronaldo ile dalga geçti - Haberler Spor
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