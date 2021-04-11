Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
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Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Anadolu Ajansı / Hamza Tav - Haberler | Ekonomi
Patates alımı yapılan Niğdeli çiftçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) patates alımına başlaması Niğde'de çiftçileri sevindirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) patates alımına başlaması Niğde'de çiftçileri sevindirdi.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Niğde'de, çiftçilerden alınan patateslerin sevkiyatları devam ediyor.

Niğde merkeze bağlı Orhanlı beldesindeki çiftçiler, ellerinde kalan ürünlerinin alınması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Çiftçilerden Osman Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiftçilerin buna ihtiyacı vardı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. İyi oldu, ambarlarda kalan patatesler değerlendiriliyor. Sezon sonu da yaklaşıyordu, çiftçilerimiz için çok iyi oldu." dedi.

Çiftçi Mesut Soylu ise "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz, bizi büyük bir beladan kurtardı. Çiftçimiz rahatladı ve son sezonda bu bize ilaç gibi geldi. Çok memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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