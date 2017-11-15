Passolig kartınızdaki kulüp logonuz diğer maçlara girmenize engel değil



Galatasaray'ı 46 farklı logolu tüm passolig kartlı seyirciler izledi



Passolig Kart sayısında uzun bir aradan sonra zirveden ikinciliğe inen Fenerbahçe'de de bu sayı 45



Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki maçlarında sadece Fethiyespor'un yanı sıra 1461 Trabzon logolu kart henüz kullanılmadı



Süper Lig'de bu sezon 12 haftada toplam 1.621.110 turnike geçisi yapılırken bunun % 5.8'lik kısmına denk gelen 93.953'lik kısmı başka logolu kartlarla gerçekleşti.



İstanbul - SÜPER Lig ve TFF 1. Lig'de uygulanan elektronik bilet sisteminin en çok tartışılan konularından biri, "Passolig Kart" üzerinde logosu bulunan kulübün maçları dışındaki karşılaşmalara da aynı kartla giriş yapılıp yapılamayacağı.



2013-2014 son haftalarında başlayan elektronik bilet sisteminde 46 farklı logolu "Passolig Kart" bulunuyor. Bu sezon geride kalan haftalarda (Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Avrupa kupaları, hazırlık karşılaşmaları) 46 logolu kartın tamamı da ev sahibi takım tribünlerine girişte kullanılmış durumda.



BU SEZON SEYİRCİLERİN % 5.8'LİK KISMI MİSAFİR FUTBOLSEVER



Elektronik bilet sistemiyle ev sahibi takım tribünlerine toplam 1.621.110 turnike geçisi yapılırken bunun % 5.8'lik kısmına denk gelen 93.953'lik kısmı başka logolu kartlarla gerçekleşti.



EN ÇOK TFF-LOGOSUZ KART KULLANILIYOR



Bu kartlar arasında en çok kullanılanı TFF-Logosuz kart. Bu kartla ev sahibi takımın tribünlerine 29.375 giriş yapıldı. Bu genelde %1.8'lik bir orana denk geliyor.



46 DEĞİŞİK LOGOLU KARTIN DA KULLANILDIĞI TEK BİR STADYUM VAR



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu tüm futbolseverlerin girdiği bir stad. Passolig Kart sayısında 622 bin kartla zirvede yer alan Galatasaray'ın ev sahibi tribünlerine bu sezon 46 farklı logolu kartın tamamı da giriş yaptı.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ MAÇLARI DA HERKESE AÇIK



Passolig Kart sayısında uzun bir aradan sonra zirveden ikinciliğe inen Fenerbahçe'de de bu sayı 45. Sarı-Lacivertli ekibin sahası olan Ülker Stadyumu'nda sadece Fethiyespor logolu kartla giriş olmadı.



Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu maçlarda ise 44 farklı takımın kartıyla giriş yapıldı. Vodafone Park'ta Fethiyespor'un yanı sıra 1461 Trabzon logolu kart henüz kullanılmış değil.



Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin açılmasıyla seyirci sayısında artış yakalayan Trabzonspor maçlarına ise 41 takım logolu kart giriş yaptı. Bordo-Mavili takımın maçlarına Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Samsunspor logolu kartların da ilgi gösterdiği görülüyor.



Farklı logolu kartların maçlara giriş oranı Galatasaray'da % 4.7, Fenerbahçe'de %3.4, Beşiktaş'ta %3.2 Trabzonspor'da ise %2.7. Başakşehir maçlarında ise bu oranın %25.7 olması dikkat çekiyor.



Süper Lig'de maçlarına kulüp logosu dışında en az giriş yapılan takım Göztepe. Göztepe maçlarına 26 takım logolu kart giriş yaparken diğer 20 logolu kart Göztepe maçlarına hiç girmedi.



TFF 1. LİG'DE ANKARAGÜCÜ SEMPATİSİ...



TFF 1. Lig'de maçlarına en fazla logolu kart giriş yapan takım bu sezon başında lige yükselen MKE Ankaragücü. Başkent ekibinin maçlarına 41 takım logolu kart giriş yaptı. TFF 1. Lig'de maçlarına en az logolu kart giden takım ise Gaziantepspor. Gaziantep karşılaşmalarına 24 takım logolu kart ise hiç giriş yapmadı.



PASSOLİG GENEL MÜDÜRÜ CEYHUN KAZANCI: "BİLET KALMASI DURUMUNDA SON 24 SAATTE SİSTEMİMİZ MAÇLARI GENEL SATIŞA ÇIKARIYOR"



Görüşünü aldığımız Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, "Şunun altını çizmemiz lazım, kulüplerimiz yönetmelik gereği kendi logolu kartlarına öncelikli bilet satışı yapma ve maçın başlamasına 24 saat kalana kadar diğer logolu kartlara satış yapmama hakkına sahipler. Ayrıca İl ya da İlçe Spor Güvenlik Kurulu'ndan maç öncesi güvenlik nedeniyle logo kısıtlaması kararı da çıkabiliyor. Bilet kalması durumunda zaten sistemimiz maçları genel satışa çıkarıyor. Rakamlar azımsanmayacak sayıda insanın farklı logolu kartlarla stadlara girdiğine ışık tutuyor. Umuyoruz ki seyirci sayısında yakaladığımız olumlu ivme daha da devam edecek" diye konuştu.