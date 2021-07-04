Parkelerin rekortmen annesi Avrupa'nın zirvesinde

DÜNYA çapında 48 yaşında olup halen 1'inci lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı.

DÜNYA çapında 48 yaşında olup halen 1'inci lig seviyesinde oynayan tek kadın basketbolcu olan İzmirli Banu Karadağlı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 4'üncü Uluslararası Marmaris Veteran Basketbol Turnuvası'nda yine zirveye çıktı. ING Basketbol Süper Ligi'nde Petkimspor forması giyen, milli takım ile U18 Avrupa Şampiyonası'nda altın, U19 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Okben Ulubay ve Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'nde oynayan Oktay Ulubay'ın da annesi olan Banu Karadağlı, Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna, Rusya, Hollanda, ABD, Sırbistan, Polonya ve Almanya'dan 10'u kadın 44 takımın katıldığı uluslararası organizasyonda 35 yaş grubunda en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde son olarak koronavirüs pandemisi öncesi geçen sezon Yalova VIP takımında oynayan 48 yaşındaki Karadağlı, Marmaris'teki organizasyonda FIMBA Avrupa Karması'yla kendisinden çok daha genç rakipleri arasında MVP ödülünü kazandı. Veteran basketbol şampiyonalarında Avrupa ve dünya çapında daha önce birçok birinciliği bulunan örnek sporcu, "Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, doğru kondisyon, antrenman ve uluslararası deneyimi harmanladığınız zaman başarı ortaya çıkıyor" dedi.

RAKİPLERİ ÇOCUKLARINDAN KÜÇÜKVeteran basketbol turnuvalarının yanı sıra halen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde de forma giyen Banu Karadağlı, takım arkadaşları ve rakiplerinin yaşlarının çocuklarının yaşlarından daha küçük olduğunu belirterek, "İkiz olan oğullarım Okben ve Oktay 25 yaşında. Ben 19, 20 yaşında oyuncularla mücadele ediyorum. Annelerinden daha büyüğüm. Önceden biz günde 3 antrenman yapardık. Ben sonra bireysel olarak dördüncü antrenmanı da yapardım. Halen çok sıkı antrenman yapıyorum. Yeni nesil çalışmayı çok sevmiyor. Bir şeyi gerçekten çok istediğinizde hakkını vererek çok çalışmalısınız. Emek vermeden başarı gelmez" diye konuştu."OĞULLARIM BASKETBOLUN İÇİNE DOĞDU"Eski eşinin de kendisi gibi basketbolcu olduğunu aktaran Karadağlı, "Oğullarım basketbolun içine doğdu. Daha çok küçük yaşlarda basketbol topuyla, antrenmanla tanıştılar. Basketbolcu olmaları çok doğal. Basketbolu bırakmayı hiç düşünmüyorum. Hem ligde hem de veteran şampiyonalarında oynamayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.13 YAŞINDA BAŞLADI, 10 YIL ARA VERDİ

Banu Karadağlı, 35 senelik basketbol kariyerine 1986 yılında 13 yaşındayken İzmir'de başladı. Örnek sporcu, 17 yaşında Kadınlar 1'inci Ligi'nde başlayan oyunculuk serüveninde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Manisa Spil, Giresun Fiskobirlik, Urla Gençlik, Uşak Dülgeroğlu, Kırıkkalespor, Alanya Belediyespor, Manavgatspor, Hatay Dörtyol Bld, Bursa Yıldırımspor formalarını giydi. Evlendikten sonra basketbola 10 yıl ara veren Karadağlı, potalara tekrar veteran şampiyonaları ve Kadınlar 1'inci Ligi'nde döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş