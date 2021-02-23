Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde Ramazan Kökten'e (50) ait park halindeki 45 ZZ 761 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım