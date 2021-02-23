Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

23.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:20

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde Ramazan Kökten'e (50) ait park halindeki 45 ZZ 761 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevler kısa sürede büyüyerek minibüsü sardı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Kadir Topbaş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Barış Manço Meghan Markle
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Mart İzmir Göztepe Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'da park halindeki minibüs çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 13:20:48. #1.14#
title