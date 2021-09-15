Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek - Haberler
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Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü (PSG), Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliğiyle kentte açtığı futbol akademisinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübü (PSG), Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş iş birliğiyle kentte açtığı futbol akademisinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeyi hedefliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Katar'a kadar pek çok ülkede futbol okulu olan PSG, Türkiye'nin de birçok şehrinde açtığı akademilerle futbolcu yetiştirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

Son olarak yüksek irtifa kamp merkezi ve spor tesisleriyle sporcu kenti olarak adlandırılan Erzurum'da futbol akademisi açan PSG, sporculara futbol antrenmanlarının yanı sıra kişisel eğitim hizmetleri de sağlayacak.

Erzurumlu çocuklar, Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı Spor Kompleksi'nde açılan akademide eğitim görerek geleceklerine yön verecek.

Özyapar: "İngilizce ve Fransızca da öğrenecekler"

Paris Saint-Germain Futbol Akademisi Erzurum Kurucusu Bükra Özyapar, AA muhabirine, eğitime katılacakların 3-19 yaş aralığında olacağını söyledi.

Öğrencilerin futbol tekniklerinin yanı sıra kişisel eğitim alacağını ifade eden Özyapar, şöyle konuştu:

"Öğrenciler İngilizce ve Fransızca da öğrenecekler. Diyetisyen ve pedagog olacak. Akademi olduğumuz için çocukların kişisel gelişimlerine çok önem veriyoruz. Onları biz geleceğin futbolcuları olarak gördüğümüz için öfke kontrolünü nasıl sağlarlar, hakemlerle iletişimleri nasıl olmalı, kendilerini nasıl geliştirmeliler ve kendilerini nasıl ifade etmeliler gibi desteklerde bulunacağız. Türkiye'de 12 şehirdeyiz. Antalya, İstanbul, İzmir ve diğer şehirlerimizden birisi de Erzurum oldu."

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Dal da projenin kente gelmesinden mutluluk duyduklarını anlattı.

Projenin Erzurum Büyükşehir Belediyesinin hedefleriyle örtüştüğünü, bu nedenle çok önemsediklerini dile getiren Dal, "Bu şehirde sağlıklı, bilinçli bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Kursa gelip yabancı dil ve diğer şeyleri öğrenen birey, futbolcu olmasa bile bunun bir şekilde faydasını görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek

Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek
AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Paris Saint-Germain, Erzurum'da açtığı akademide geleceğin futbolcularını yetiştirecek - Haberler
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