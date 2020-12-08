Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

08.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:23
Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ilk gün maçları oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta ilk karşılaşmaları oynanacak. Peki Paris Saint Germain - Başakşehir maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Paris Saint Germain - Başakşehir maçı 8 Aralık Salı günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Paris Saint Germain - Başakşehir maçını Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Prensler Parkı, Paris'de oynanacak.

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