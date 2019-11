Parçalarını kendileri ürettikleri robotla, dünya 2'ncisi oldular

15.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:32

Sivas'ın Gemerek ilçesindeki Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kendi imkanlarıyla ürettikleri parçalardan yaptıkları sumo kategorisindeki 'Atom' isimli robot ile Romanya'da katıldıkları yarışmada Dünya 2'ncisi oldu.

Gemerek ilçesinde uzun süredir robotik kodlama çalışmaları yapan Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1-3 kasım tercihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen RoboChallenge yarışmasına katıldı. 17 ülkeden 533 robotun katıldığı yarışmada sumo robot, çizgi izleyen robot, mini sumo robot ve çeşitli kategorilerdeki robotlar yer aldı. Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16) ile 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane'nin (17) yaptığı sumo kategorisindeki 'Atom' isimli robot yarışmada finale kadar yükseldi. Finalde Romanyalı öğrencilerin robotuna mağlup olan 'Atom' isimli sumo robotu dünya 2'ncisi oldu.

'BÜYÜK EMEKLER HARCADIK'Gemerek Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Öztürk, uzun yıllardır robotik kodlama konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Daha önceki yıllarda da çeşitli derecelere sahiptik. Biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz bu başarıların uluslararası seviyeye çıkartılması düşüncesindeydik. Bu kapsamda Romanya'da 17 ülkeden 533 robotun katıldığı yarışmaya katıldık. Bu yarışmaya katılmadan önce günlerce haftalarca büyük emekler harcadık. Neticede katıldığımız bu yarışmada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş olduk. Bizim bu yarışmaya katılarak sadece amacımız başarı elde etmek değildi. Dünyada robotik kodlama ile ilgili çalışmaları da yakından takip etme fırsatı bulduk" dedi. 'HER ŞEYİNİ KENDİMİZ YAPIYORUZ'Yarışma hakkında bilgi veren Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Daşan ise "Bu robot yarışmasına katılmak için belirli bir altyapıya sahip olmak lazım. Biz bu alt yapıyı oluşturduktan sonar geçen yıl Kahramanmaraş'ta uluslararası bir yarışmaya katıldık. Oradaki Romanya ekibi gelip bizim robotlarımızı incelediği zaman bizi özel olarak Romanya'ya davet ettiler. Biz de oradaki yarışmaya katıldık. Yarışmada da kendi kategorimizde dünya 2'ncisi olduk. Biz 'Sumo' kategorisinde yarışmaya katıldık. Robotun amacı belirli bir alan içerisinde planlama yaparak karşısındaki robotu saf dışı etmesi, belirli bir alanın dışına çıkarması. Bunu yaparken donanımını, tasarımını ve her şeyini kendinizin yapman lazım. Üst düzey bir durumdu. Bunun için öğrencilerimiz 3-4 yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Belirli bir alt yapıyı aldıktan sonra biz bunu üretiyoruz. Biz bu robotu üretirken her şeyi tamamen kendimize ait. Sadece lastiklerini üretemiyorduk. Onun da çalışmalarına başladık. Yüzde 100 her şeyini kendimiz üretiyoruz. Tasarımından, baskı devresinden, 3D yazıcı ile her şeyini kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.Yarışmaya katılmadan önce Romanya'nın standartlarına göre robotlar hazırladıklarını belirten okulun Elektrik Elektronik Teknolojileri Alan Şefi Alper Ulaş ise, "Bir hayli emek harcayıp uğraştık. Çeşitli sorunlar yaşadık ama yılmadık. Gecelere kadar hep beraber çalıştık ve güzel bir derece ile döndük. Orada yarışmada karşılaştığımız robotlar çok profesyoneldi. Hazır kitler ve özel tasarımlı robotlar vardı. Dünya çapındaki firmalar zaten yarışmanın sponsoruydu ve o sponsorların yarışmaya katıldığı robotları vardı. Biz onlarla da yarıştık. Çok üst düzey kolejler ve özel okullar vardı. Çok güçlü rakiplere karşı başarı ile döndük" dedi.'DERECE ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'Robotu yapan öğrencilerden Elektrik Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Mertcan Demir (16), "İlk defa uçağa bindim. Değişik bir duyguydu. Orada gezdik. Oradaki yarışmada bir çok robot ilgilimi çekti. Bizim gibi teker takmayıp paletli robot yapan da vardı. Ama onun da hızı yavaştı. Yarışmadan derece ile döndüğümüz için çok mutluyuz" dedi. Elektrik Bölümü 12'nci sınıf öğrencisi Sinan Kestane(17) ise, "Yarışmaya ilk gittiğimde çok heyecanlandım. İlk turda rakibimiz Çin'di. Onları eledik. Tüm rakiplerimi eleyerek çeyrek finale çıktık. En son Romanyalı rakibimiz geldi. Ondan sonra robotum bir hayli hırpalanmıştı. Rakibim sinyal kesici koyduğu için robotum etkisiz hale geldi. Bu yüzden elendik ve 2'nci olduk. Bir daha gidersek eğer sinyal kesici biz de koyacağız. Daha yeni özellikler ekleyip iyi şeyler yapacağız" diye konuştu.

