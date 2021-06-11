Paralimpik milli atıcılar, Tokyo vizesi için Peru'da mücadele edecek
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Paralimpik milli atıcılar, Tokyo vizesi için Peru'da mücadele edecek

Paralimpik milli atıcılar, Tokyo vizesi için Peru'da mücadele edecek
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Para Atıcılık Dünya Kupası, 13-18 Haziran tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota veren Para Atıcılık Dünya Kupası, 13-18 Haziran tarihlerinde Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, paralimpik oyunlarına atıcılıkta kota veren son organizasyonda kadınlarda Aysel Özgan ve Suzan Çevik, erkeklerde ise Taha Yasin Küsmüş, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci ve Erhan Coşkuner mücadele verecek.

Atıcılık Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na şu ana kadar Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş, Hakan Çevik, Korhan Yamaç, Murat Oğuz ve Savaş Üstün olmak üzere 6 sporcuyla kota hakkı kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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