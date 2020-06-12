Para Loto sonuçları 11 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları
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Para Loto sonuçları 11 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin online oyunlarından Para Loto 2. gün çekilişi gerçekleştirildi. 1-54 sayıları arasından 6 doğru tahmin ile büyük ödülün kazanılacağı Para Loto çekiliş sonuçları MPİ sitesinde yayımlanıyor. Peki, Para Loto nasıl oynanır? İşte, 11 Haziran Para Loto çekiliş sonuçları...

Para Loto sonuçları 11 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları
12.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:08

Perşembe günleri MPİ'nin canlı çekilişlerle gerçekleştirdiği şans oyunu Süper Loto'nun online versiyonu sayılabilecek Para Loto, 11 Haziran Perşembe günü ikinci çekilişi yapıldı. 2 TL kupon bedeli ile oynanan oyunda her hafta farklı tutarlarda büyük ödüller belirleniyor. Para Loto nedir?

Para Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın...

11 HAZİRAN PARA LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Para Loto'nun 2. hafta çekilişinde çekilen numaraları bile kimse çıkmayınca 514 bin 425 lira 10 kuruşluk ikramiye devretti. 5 bilen yedi kişi 8 bin 552 lira 29 kuruş, 4 bilen 332 kişi 201 lira 41 kuruş, 3 bilen 6 bin 973 kişi de 15 lira 73 kuruş kazandı.

KAZANAN NUMARALAR: 2, 9, 15, 19, 29, 51

Para Loto sonuçları 11 Haziran: MPİ Para Loto çekiliş sonuçları

PARA LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yeni online oyunu Para Loto, 1-54 arası sayı kümeleri ile yapılan çekilişte 6, 5, 4 ve 3 adet sayıyı doğru tahmin etmek üzerine kuruludur. Para Loto oyununu kolondan numara seçerek ya da hazır kolonlar ve hazır kuponlar alarak oynamak mümkündür. Oyunun kupon bedeli 2 TL'dir ve belirlenen ikramiye tutarı ile kazanan kişi sayısına göre ikramiye eşit şekilde bölüştürülür.

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