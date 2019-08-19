19.08.2019 14:40

Para Badminton Dünya Şampiyonası yarın İsviçre'de başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Basel kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan organizasyonda milli sporcular Emine Seçkin, Narin Uluç, Zehra Bağlar, Halime Yıldız, Avni Kertmen, Mustafa Tuğra Nur ve İlker Tuzcu mücadele edecek.

Para Badminton Dünya Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA