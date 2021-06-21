Para At Terbiyesi Yarışları sona erdi

Para At Terbiyesi Yarışları İstanbul'da düzenlendi.

Para At Terbiyesi Yarışları İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KCC Bahçeşehir At Terbiyesi Ligi 2. ayak yarışlarının ilk gününde, seviye 5 kategorisinde Gazi Binbaşı Özgür Belen, "Harbiye" isimli atıyla birinci, "Karatay" isimli atıyla ikinci oldu.

Organizasyonun ikinci günündeki seviye 1 kategorisi yarışını ise "Game Over" isimli atıyla Alperen Alper birinci ve "Volkanım" isimli atıyla Canan Doğan ikinci sırada tamamladı.

Yarışmanın final müsabakaları 10-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er