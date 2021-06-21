Para At Terbiyesi Yarışları sona erdi
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Para At Terbiyesi Yarışları sona erdi

Para At Terbiyesi Yarışları sona erdi
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Para At Terbiyesi Yarışları İstanbul'da düzenlendi.

Para At Terbiyesi Yarışları İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, KCC Bahçeşehir At Terbiyesi Ligi 2. ayak yarışlarının ilk gününde, seviye 5 kategorisinde Gazi Binbaşı Özgür Belen, "Harbiye" isimli atıyla birinci, "Karatay" isimli atıyla ikinci oldu.

Organizasyonun ikinci günündeki seviye 1 kategorisi yarışını ise "Game Over" isimli atıyla Alperen Alper birinci ve "Volkanım" isimli atıyla Canan Doğan ikinci sırada tamamladı.

Yarışmanın final müsabakaları 10-11 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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