Papu Gomez Gasperini ile kavga etti, Atalanta'dan ayrılacağını duyurdu

Üst üste 2 yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkan ve gösterdiği performansla Avrupa'nın en çok takdir edilen takımlarından olan Atalanta'da geçtiğimiz günlerde ciddi bir kriz yaşandı. Kaptan Papu Gomez, Midtjylland maçında hocası Gasperini ile kavga ettiği ortaya çıkarken, 32 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılacağını duyurdu.

Şampiyonlar Ligi'de Real Madrid ile eşleşen Atalanta'da kısa bir süre önce kriz çıktı. Avrupa'nın en önemli organizasyonunda yine gruptan çıkan Atalanta'da teknik direktörü Gian Piero Gasperini ve takım kaptanı Papu Gomez birbirine girdi. Gasperini istifadan döndürüldü. Takım kaptanı Papu Gomez kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 32 yaşındaki Papu Gomez "Sevgili taraftarlar, sizlere buradan yazıyorum çünkü kendimi savunmamın ve sizinle konuşmamın başka bir yolu yok. Kulüpten ayrıldığımda gerçekleri öğreneceksiniz. Sizi seviyorum, kaptanınız" diyerek veda mesajı yayınladı.

KRİZ MIDTJYLLAND'DA BAŞLADI

İtalyan basını, Atalanta'nın Midtjylland ile 1-1 berabere kaldığı maçın devre arasında iplerin koptuğunu duyurdu. Devreye 1-0 geride giren Atalanta'da teknik direktör Gian Piero Gasperini, Gomez'den 3-4-3'ün sağında oynaması istediği ancak kaptanın bunu reddettiği belirtildi. Gasperini'nin ise Papu Gomez'i oyundan alarak Josip Ilicic'i sahaya sürdüğü vurgulandı.

İSTİFA ETTİ, KABUL EDİLMEDİ

Olaylarla ilgili haber İtalyan basını, soyunma odasında ciddi bir kavganın çıktığını, Papu Gomez ile Gasperini'nin birbirlerine yüksek sesle bağırdığı iddia edildi. Hatta Gian Piero Gasperini'nin maçtan sonra istifa ettiği ama kabul edilmediğinin altı çizildi. Bu arada Josip Ilicic'in de Papu Gomez'i desteklediği vurgulandı.

GASPERINI'Yİ KIZDIRAN SORU

Bu gelişmenin ardından Atalanta'nın Udinese ile deplasmanda oynayacağı maçın ilk 11'inde Papu Gomez ve Josip Ilicic yer almadı. Yağış nedeniyle ertelenen karşılaşmadan önce Gian Piero Gasperini'ye gelen "İki isim neden yok?" sorusuna İtalyan teknik adam tepki gösterdi. Gasperini'nin "Kadro ile ilgili açıklamaları yeterince yaptım, artık yeter. Udinese maçı hakkında konuşalım. Umarım kendimi açıkça ifade etmişimdir." sözleri krizin belgesiydi.

TARAFTARLAR DEVREYE GİRDİ AMA FAYDA ETMEDİ

Yaşananların ardından Ajax maçından hemen önce antrenman tesislerinin önüne Gian Piero Gasperini ile Papu Gomez'in sarıldığı bir anın fotoğrafını asan taraftarlar "Birlikte tarih yazdık, birlikte yeni zaferler kazanacağız" notunu düştü. Ajax maçında Papu Gomez ilk 11'e dönerken, Ilicic yedek kaldı. Atalanta'nın Fiorentina'yı 3-0 yendiği maçta ise hem Papu Gomez hem de Josip Ilicic yedek kalarak şans bulamadı.

"GOMEZ İSTİYORSA GİDEBİLİR"

Gian Piero Gasperini, Fiorentin maçı sonrası "Rotasyona ihtiyacımız var. Muhtemelen Papu Gomez'e daha az bağımlı bir Atalanta yaratmaya çalıştığımı düşünüyorsunuz ama dinlenmesi lazım. Arka arkaya 11-12 maç oynadı. Bugün onsuz daha hareketli ve daha üretkendik. Fikir ayrılığı mı yaşıyoruz? Beş yılda benim için önemli bir isimdi. Ocak'ta ayrılmak istiyorsa bu onun seçimi. Bu sorunu nasıl aşacağımı bilmiyorum. Gomez iyi bir oyuncu ama takım için faydalarını düşünüyorum. Durumu ve takımın şekli nedeniyle 11 garantisi yok. Ilicic'in durumu farklı. Bu olaylarla alakası yok. Kulübün de bir karar alması gerekiyor." sözlerini kullandı. Gasperini'nin sözlerinden bir gün sonra Papu Gomez ayrılacağını mesajını verdi.