Papara'nın sahibi kim? Papara nedir?

2025 yılı itibarıyla Papara, Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansıyla faaliyet gösteren güvenilir bir elektronik para kuruluşu olarak öne çıkıyor. Ancak son dönemlerde Papara ve sahibi hakkında bazı soruşturmalar gündeme geliyor. Birçok kişi, Papara'nın sahibi kim? sorusunun cevabını merak ediyor. Papara'nın sahibi kim? Papara kimin?

PAPARA'NIN SAHİBİ KİM?

Papara'nın sahibi ve kurucusu Ahmed Faruk Karslı'dır. 2016 yılında kurulan Papara, Türkiye merkezli bir finansal teknoloji (fintech) şirketidir. Karslı, şirketin CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Papara'nın yönetim kadrosunda Ahmed Faruk Karslı'nın yanı sıra, İlker Diker, Emre Kenci, Cenap Doğru ve Taylan Özgür Kiraz gibi isimler de yer almaktadır. Bu ekip, şirketin stratejik kararlarını şekillendirmekte ve Papara'nın büyümesine katkı sağlamaktadır.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansmanında rol oynadığı iddiasıyla Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı şüphesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 8 şirkete el konuldu. El konulan varlıklar arasında PPR Holding A.Ş., 74 araç, 7 daire, 5 tekne, 1 yat, 3 kiralık kasa ve diğer ticari mal varlıkları yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliğince alınan kararla, el konulan tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İddialara göre, Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulmasında aracı bir yapı olarak kullanıldığı, bu durumun ise ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Başsavcılık, Papara'nın faaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.