İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Papara'nın da dahil olduğu bazı şirketlerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 27 Mayıs 2025 itibarıyla gelen bilgiler doğrultusunda, "Papara kapandı mı" ve "Papara yasaklandı mı" soruları daha da sık sorulmaya başlandı. Peki, Papara kapandı mı, yasaklandı mı?

PAPARA KAPANDI MI?

Papara şu an için tamamen kapanmadı. Ancak, 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik ciddi iddialar gündeme geldi. Soruşturma sonucunda, Papara'nın da aralarında bulunduğu toplam sekiz şirkete kayyum atanmasına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

PAPARA YASAKLANDI MI?

Papara tarafından yapılan açıklamada, kullanıcı bilgilerinin güvenliği ve sistemlerin çalışır durumda olduğu vurgulandı. Ayrıca kullanıcıların hesaplarıyla ilgili herhangi bir işlem kısıtlamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin finansmanında rol oynadığı iddiasıyla Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı şüphesiyle bağlantılı olduğu belirtilen 8 şirkete el konuldu. El konulan varlıklar arasında PPR Holding A.Ş., 74 araç, 7 daire, 5 tekne, 1 yat, 3 kiralık kasa ve diğer ticari mal varlıkları yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliğince alınan kararla, el konulan tüm şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İddialara göre, Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin sisteme sokulmasında aracı bir yapı olarak kullanıldığı, bu durumun ise ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Başsavcılık, Papara'nın faaliyetlerinin suç gelirlerinin aklanması kapsamında değerlendirildiğini vurguladı.