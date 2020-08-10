PAOK hangi ligde yer alıyor? PAOK kadrosunda kimler var? PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş PAOK maçı ne zaman?
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PAOK hangi ligde yer alıyor? PAOK kadrosunda kimler var? PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş PAOK maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020/21 sezonu için ilk kura çekimi bugün yapıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah beyazlı ekip, Yunanistan temsilcisi PAOK ile eşleşti. Peki, PAOK kadrosunda kimler var? PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş PAOK maçı ne zaman? PAOK hangi ligde yer alıyor?

PAOK hangi ligde yer alıyor? PAOK kadrosunda kimler var? PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş PAOK maçı ne zaman?
10.08.2020 14:53 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:56

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takımlardan Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Yunanistan ekibi PAOK ile eşleşti. Gelişme sonrası PAOK hangi ligde yer alıyor? PAOK kadrosunda kimler var? PAOK hangi ülkenin takımı? Beşiktaş PAOK maçı ne zaman gibi konular araştırıldı.

PAOK HANGİ LİGDE YER ALIYOR?

PAOK Yunanistan Ligi'nde yer alıyor.

PAOK KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kale: Alexandros Paschalakis, Zivko Zivkovic, Simeon Papadopoulos,

Derfans hattı: Ingason, Varela, Enea Mihaj, Angel Crespo, Giannoulis, Michailidis Alves Soares, Matos Cruz,

Orta saha: Soares Gomes, Tsiggaras, El Kaddouri, Jose Silveira, Pelkas, Wernbloom, Vierinhia, Diego Biseswar, Schwab, Esiti, Josip Micic

Forvet: Swiderski, Dimitros Limnios, Chuba Akpom, Tzolis, Leonardo Lime, Miroslav Stoch

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Miroslav Stoch da PAOK kadrosunda yer alıyor.

PAOK DEĞERİ NE KADAR?

PAOKun 53.6 milyon Euro değeri bulunuyor.

PAOK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

PAOK Yunanistan Ligi takımlarındandır.

BEŞİKTAŞ PAOK MAÇI NE ZAMAN?

Tek maçlı eleme sistemiyle düzenlenecek organizasyon, PAOK'un ev sahipliğinde 25/26 Ağustos 2020'de Selanik'te oynanacak.

Kazanan takımlar 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek. Kaybeden takımlar ise UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek.

PAOK ile ilk kez karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına rakip olduğu dört maçın hiçbirini kaybetmedi. Siyah beyazlılar, bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

2. Ön Eleme Turu'ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Lig Yolu:

Lokomativa Zagreb (Hırvatistan) - Radip Wien (Avusturya)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Viktoria Plzen (Çekya)

Şampiyonlar Yolu

Floriana (Malta)/Cluj (Romanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Young Boys (İsviçre) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Celtic (İskoçya)/Reykjavík (İzlanda) - Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre)

Flora Tallinn (Estonya)/Suduva (Litvanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya)

Legia Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (Kuzey İrlanda) - Ararat (Ermenistan)/Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya)

Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan) - Midtjylland (Danimarka)

Dynamo Brest (Belarus)/Astana (Kazakistan) - Connah's Quay Nomads (Galler)/Saraybosna (Bosna Hersek)

Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya) - Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg)

Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk) - Kızılyıldız (Sırbistan)/Europa (Cebelitarık)

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