Pandora'nın kutusu açıldı, liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Aliyev ve 11 yaşındaki oğlunun da ismi var

Pandora Papers (Pandora Belgeleri) adı verilen dosyada, aralarında Ürdün Kralı II. Abdullah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesi, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi birçok dünya lideri ve ünlünün vergi cennetlerinde bulunan hesaplarına ilişkin bilgiler aktarıldı. Belgelerde ayrıca Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya ve başka ülkelerden 130 milyarderin de hesaplarına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

ALİYEV'İN OĞLUNA ALDIĞI DAİRE DE BELGELERDE

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de belgelerde adı geçen dikkat çekici isimlerden biri oldu. Aliyev ve ailesine ilişkin sızdırılan bilgilere göre, Aliyev 11 yaşındaki oğlu için Londra'da 33 milyon sterline bir daire aldı. Ayrıca Aliyev ailesi ve yakınlarının 400 milyon dolarlık emlak anlaşmalarıyla bağlantıları olduğu bildiriliyor.

BELGELERDE HANGİ SİYASİLER VAR?

Ürdün Kralı Abdullah: Belgelerde öne çıkan en önemli isimlerden biri Ürdün Kralı II. Abdullah. Belgelerde kralın vergi cennetlerinde kayıtlı paravan şirketler aracılığıyla İngiltere ve ABD'de toplam 105 milyon dolar değerinde 14 lüks ev satın aldığı belirtildi.

Çekya Başbakanı Babis: Önemli bir diğer isim ise önümüzdeki hafta sonu yapılacak genel seçimlerde gücünü pekiştirmeyi uman Çekya Başbakanı Andrej Babis. Babis'in denizaşırı şirketler aracılığıyla Fransa'nın Cannes kenti yakınlarında 22 milyon dolar değerinde lüks konut satın aldığı ancak mülkiyetini gizli tuttuğu bildirildi.

Kenya Devlet Başkanı Kenyatta: Kenya Devlet Başkanı Umumi Kenyatta'nın yıllarca offshore kurumlar aracılığıyla kişisel servetini katladığı, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ın ise yakın çevresindeki kilit isimlerin gizlice milyonlarca dolar değerinde şirket sahibi olduğu açıklandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenksiy: Belgelerde ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenksiy ve geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan danışmanı Sergey Şefir'e ilişkin iddialar yer alıyor. Belgelerde lider koltuğuna oturmadan önce oyuncu olan Zelenskiy'nin British Virgin Adaları'nda bir paravan şirkette hisse sahibi olduğu belirtiliyor. Sızdırılan belgelerde Maltex Multicapital Corp adlı bu şirketin film prodüksiyonu ve dağıtımı şirketlerinde hissesi bulunuyor.

Putin'e yakın 3 isim de var: Belgelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın üç isim yer alması dikkat çekti. Bu kişilerden birinin Putin'in yakın çevresinden Gennady Timşenko, diğerinin Putin'in "resmi olmayan propoganda danışmanı" Konstantin Ernst ve üçüncüsünün ise başkanlık çalışanlarından Svetlana Krivonogikh olduğu belirtiliyor.

Tony Blair: Göze çarpan bir diğer isim de eski İngiltere Başbakanı Tony Blair. Belgelerde Tony Blair ve eşinin bir vergi cennetinde kayıtlı bir şirket satın alarak, Londra'da o şirkete kayıtlı yaklaşık yaklaşık 6.5 milyon sterlin değerindeki ofise 300 bin sterlinlik damga vergisi ödemeden sahip oldukları kaydediliyor.

IMF eski Başkanı Kahn: Ayrıca eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn da belgelerde adı geçen üst düzey isimlerden biri. Belgelerde çeşitli ülkelerden birçok eski başbakan ve bakanın da adı geçiyor.

BELGELERDE HANGİ ÜNLÜLER VAR?

ICIJ'in araştırmaları sonucu oluşan Pandora Belgeleri'nde bazı ünlü isimlere de rastlamak mümkün. Bu isimler arasında ünlü pop şarkıcısı Shakira, Alman model Claudia Schiffer, Hint kriket oyuncusu Sachin Tendulkar ve Lell the Fat One olarak tanınan İtalyan mafya babası Raffaele Amato'nun adları göze çarpıyor.

Tendulkar'ın avukatı oyuncunun yatırımlarının yasal olduğunu, Shahira'nın avukatı sahip olduğu bütün şirketlerin bildirimini yaptığını, Schiffer'ın temsilcisi ise modelin yaşamını sürdürdüğü İngiltere'de bütün vergilerini ödediğini açıkladı. Onlarca cinayet suçundan dolayı cezaevinde yatmakta olan Amato'nun avukatı ise yorum yapmadı.

SPOR DÜNYASINDAN BAZI İSİMLER DE LİSTEDE

Pandora Papers belgelerinde İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Arjantinli futbolcu Angel di Maria, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da varlıklarını offshore firmalara taşımış isimler arasında görülüyor.

BELGELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

117 ülkedeki 150 medya kuruluşunda 600'den fazla gazetecinin bir yıl süren çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve dünyanın en büyük gazetecilik ortaklığından biri olan çalışmada elde edilen milyonlarca belge ile 35 siyasi lider, 91 ülkede 330'dan fazla siyasetçi ve kamu görevlisi ve ünlüye ait bilgiler ifşa edildi.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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