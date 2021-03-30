Pandemiyle gelişen e-ticarete kayıtsız kalmadılar! Birçok market satışlarını internete taşıdı

Süpermarkette e - ticaret rüzgarı yerele de taşındı. Ulusal zincirlerin hepsi pandemi döneminde sanaldan satışı başlatırken, yerli zincirler de bu kervana katıldı. Çağrı, Mopaş, Kim, Onur gibi markalar satışlarını internete taşıdı.

Türkiye'de pandemi sürecinde gelişen e - ticaret dalgası gıda perakendesinde yayılmaya devam ediyor. Süpermarket zincirleri arasında ulusal zincirlerin hemen hepsi e - ticarete başlarken, yerel zincirler de bu kervana katıldı. Çağrı, Mopaş, Happy Center, Özkuruşlar, Onur Market, Altunbilekler, Yunus gibi yerel market zincirleri de internetten satış başlattı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, yerel market zincirlerinin pandemi sürecinde internetten satış trendine kayıtsız kalamadığını belirterek, "Kendi faaliyetini başlatanlar yanında farklı platformlarla işbirliğine gidenler de var. Pandemi bunu mecbur kıldı. Böyle bir gelişmeden uzak durmak olmazdı. Gıda perakendesinde internetten satış dalgası yayılıyor" dedi.

Gelişen trendler yönünde üyelerinin yüzde 50'sinin internetten satışa girdiğini kaydeden Düzgün, "Bir şekilde bütün markalar bu alana giriyor. Tüketicinin beklentisi farklılaştı. Henüz yerel zincirlerin satışlarında internetin payı yüzde 5'lerde ancak bu giderek artacak. Gıda perakende sektörü 6 yılda yakalayacağı dijitalleşme oranını pandemi nedeniyle bir yılda yakaladı" diye konuştu.

BATIDA DAHA YAYGIN

Düzgün, market satışlarının internete taşınmasının yönetmesi kolay süreçler olmadığını ama firmaların bu konuda giderek deneyim kazandığına da işaret ederek, bölgesel olarak bu alanda değişim görüldüğünü, batı bölgesindeki tüketicilerin daha çok sanaldan gıda siparişi verdiğini, doğuya doğru talebin azaldığını kaydetti.

Düzgün, yerel market zincirlerinin 40 milyar TL'lik büyüklüğü bulunduğunu, pandemide ek istihdamla 100 bin kişiyi de istihdam eder hale geldiğini aktardı.

Yerel marketlerden kendi operasyonunu başlatanlar yanında büyük platformlarla işbirliğine giderek e - ticarete başlayanlar da var. Trendyol Hızlı Market, Kim, Happy Center gibi market zincirleriyle işbirliğinde çalışıyor. Hepsiburada bünyesindeki Hepsiexpress de farklı markalarla işbirliği yapıyor.

SATIŞLARIN %8'İNE GELDİ

Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman, pandemiden önce online satış konusunda bir hazırlıkları olduğunu ancak Nisan 2020 itibariyle tam anlamıyla başlattıklarını belirterek, "Pandemi döneminde gelişen bir trend oldu. Biz bu alandaki yapılanmamızı geliştirdik. Online tarafı ayrı bir firma gibi yapılandırdık. Hem Trendyol ve Hepsiburada ile işbirliği yaptık. Kendi sitemizden satışımız da var. Şimdi de mobil uygulama geliştiriyoruz. Kendi lojistiğimizi de sağlıyoruz. Toplam satışlarımızda sanalın payı yüzde 8'i bulmaya başladı. Bu trend daha da yükselerek devam edecek. Marketçilik zor bir iş, bir de sanalda yapmak daha da zor. Kolay bir organizasyon değil ama bu yönde yatırım yapmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

YÜZDE 420'LİK ARTIŞ VAR

Türkiye'de süpermarketlerde sanal satışı Migros başlattı. Migros Sanal Market şu anda sektörde lider durumda. Carrefoursa, Makro Center, A101, Şok pandemi döneminde sanal satış ağını kurdu. BİM henüz tam bir organizasyon başlatmadı ancak onlar da ikinci markası File'yle e - ticarete ısınıyor. Market zincirlerinde online gıda perakendesinde Getir Büyük, Yemeksepeti Banabi, İstegelsin gibi anında teslimat uygulamaları büyük rakip olmuş durumda. Hem tüketicilerin alım davranışlarındaki değişim, hem de bu alana yapılan yeni yatırımlarla pandemiyle beraber online gıda satışında yüzde 420'lik artış görüldü.(Milliyet)