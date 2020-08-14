Pandemiye rağmen havalimanında 50 bin yolcuya hizmet Air Clinic, Yeni Normal'in sivil havacılık dönemi kapsamında temmuz ayında yaklaşık 50 bin yolcuya hizmet verdi.

Air Clinic, Yeni Normal'in sivil havacılık dönemi kapsamında temmuz ayında yaklaşık 50 bin yolcuya hizmet verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başta İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen olmak üzere, Ankara-Esenboğa, İzmir-Adnan Menderes, Antalya, Adana, Bodrum ve Dalaman Havalimanları'nda yaşlı ve engelli vatandaşlara hizmet veren Air Clinic, yılın ilk 2 ayında 155 binden fazla yolcu için görev yaptı.

Pandemi nedeni ile aylarca duran havalimanı trafiği haziranda Yeni Normal standartlarında hizmet vermeye başlayınca, Air Clinic kaldığı yerden yaşlı, engelli ve hasta yolculara hizmet vermeye devam etti. Şirket, temmuz ayında yaklaşık 50 bin havalimanı yolcusuna hizmet sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Air Clinic Genel Müdürü Özlem Bozkır, bu süreçte hizmet kalitesinin salgın öncesindeki standartların da üzerine çıkarıldığını vurguladı.

Bozkır, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınında en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan havacılık sektöründe hizmet veriyoruz. Devletimizin pandemi nedeniyle almış olduğu önlemler kapsamında getirilen seyahat engelleri ve uçuş yasakları nedeniyle bu süreçten doğal olarak olumsuz etkilendik. Haziran ayına denk gelen yeni uçuş döneminde salgın öncesi hedefimiz 120 bin yolcuya hizmet vermekti ancak salgın nedeni ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59, hedefimizin ise yüzde 65 oranında altında kaldık.

Haziranda uçuşların kademeli olarak açılmasıyla pandemi sonrasındaki iki aylık süreçte yaklaşık 100 bin yolcumuza hizmet verdik. Bir yıl öncesinde bu rakam 200 bin yolcunun üzerinde idi. Bu düşüşü doğal karşılıyoruz. Operasyonumuzda tüm tedbirler alınarak personel ve yolcu sağlığını hizmet kalitesinden ödün vermeden koruyoruz. Personelimize 'Kişisel Koruyucu Donanım' olarak maske, siperlik, eldiven ve cep dezenfektanı temin ettik. Bununla birlikte Kovid-19 salgını ile ilgili Air Clinic Akademi üzerinden online eğitimlerle personelimizin farkındalığını artırmaya gayret ettik."

Bozkır, Air Clinic'in salgın nedeniyle bazı finansal önlemler aldığını ancak bu önlemler arasında istihdam kaybının olmadığını belirterek, "Devletimiz tarafından sağlanan desteklerin tek bir koşulu var; personeli işten çıkarmamak. İşten çıkarma devletimiz tarafından konulan bir engel olmasaydı da işten çıkarma gündemimizde olmayacaktı. Orta ve uzun vadede istihdamı koruyarak bu sancılı dönemi atlatmanın gayreti içerisindeyiz. Şirket olarak çalışanlarımızla birlikte güzel günlerin yakın olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA