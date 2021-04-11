Pandemide servetlerine servet kattılar! Milyarder listesine damga vuran isimler arasında Uğur Şahin de var

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Ekonomi dergisi Forbes, 'Yılın Milyarderleri' listesinde ilk kez 'COVID Milyarderleri' adında bir bölüme yer verdi. Listenin 40 yeni milyarderi tıbbi ürün, aşı üretimi vb. alanlarda çalışarak salgın sayesinde toplam 77.9 milyar dolarlık servet edindi. Koronavirüs aşısını bulan BioNTech şirketinin sahibi Prof. Uğur Şahin de listenin 4. sırasında kendine yer buldu.

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan koronavirüs, milyonlarca insana kabusu yaşattı. Hala salgının tehlikeli boyutu ciddiyetini korurken, bu süreç kimilerinin ise ekonomik anlamda daha da büyümesine yol açtı.

PANDEMİ ZENGİNLERİ

Pandeminin en kazançlı çıkan isimleri tıbbi ürün, test sistemleri, aşı, koruyucu malzeme ve cihaz geliştirenler oldu. Ekonomi dergisi Forbes'un açıkladığı 'Yılın Milyarderleri' listesinde ilk kez 'COVID Milyarderleri' diye bir bölüme yer verildi. Listenin 40 yeni milyarderi, salgın sayesinde toplam 77.9 milyar dolarlık servet edindi.

MİLYARDERLERİN 14'Ü ÇİNLİ

Bu kişilerin 14'ü salgının çıkış noktası Çin'den. Bu sayede Çin'in başkenti Pekin dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir oldu. 33 milyarder daha eklenmesiyle şehirdeki milyarder sayısı 100'e çıktı.

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical'in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası'ndaki halka arzı sonrası Jianquan'ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies'in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri büyük yükselişe geçti. Aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

UĞUR ŞAHİN DE LİSTEDE

Salgınla ilişkili yeni milyarderler sıralamasında 4. sırada Türkiye ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Biontech Kurucu Ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.