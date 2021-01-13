Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
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Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

13.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:19

Koronavirüs salgınıyla birlikte bitki çaylarına olan ilgi artınca ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya yükseldi.

Pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenler bitki çaylarına yöneldi, ebegümecine olan ilgi de arttı. Doğal ortamda yetişen ebegümecinin kilosu aktarlarda 300 liraya kadar çıktı.

"VİRÜS SEBEBİ İLE POPÜLATİRESİ ARTTI"

Aktar Koray Özkılıç, ebegümecinin daha çok bitki çaylarına katıldığını anlatarak, "Ebegümecinin virüs sebebi ile popülaritesi arttı. Koronavirüsten korunabilmek için vücut savunmasını yüksek tutmak lazım. Vücudun antioksidan özelliğinin yüksek olmalı. Ebegümeci, Ege ve Akdeniz yöresinde doğal olarak yetişen bir bitki. Kaynatmadan çay gibi demlenip de içilir, taze toplanan otundan yemek de yapılır" dedi.

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

"ENDEMİK BİTKİ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE, AVRUPA'DA İLK SIRALARDA"

Endemik bitki türlerinin üretimi açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özkılıç, "Ebegümecinin yanı sıra kekik yağı satışları da bu dönemde arttı. Fakat saf kekik yağı olması lazım. Endemik bitki üretimi bakımından Türkiye, Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemiz bu bakımdan cennet gibi. Dört mevsimi yaşıyoruz. Her türlü bitkisel ürün mevcut, ama bunları işleyerek satmak yerine ham madde olarak veriyoruz. Bunun önüne geçilmesi lazım" diye konuştu.

Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı
Pandemide ebegümecine talep arttı, kilosu 300 liraya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
BRÜTÜS: Fırsatçılar bu dünyada değil ama, diğer tarafta hakettikleri cezayı inşallah alacaklar
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NOKTA..?: allah bu mılet tıllıyeye akıl fıkır versın
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SUSKUN: Abartmayın Allah aşkına
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