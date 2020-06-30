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Pandemi sonrası reklam setlerinde, yeni iletişim ve davranış şekilleri oluşuyor

COVID-19'un etkilerini hala hissettiğimiz ve yeni sürece hep birlikte adapte olmaya başladığımız bu dönemde WPP, iş ortakları ve müşterileri için önemli bir online etkinlik daha düzenledi.

Pandemi sonrası reklam setlerinde, yeni iletişim ve davranış şekilleri oluşuyor
30.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:27

COVID-19 sonrası reklam çekimlerinde yeni normallerin nasıl olacağı merak ediliyor. Bu konuda sektör için birçok belirsizlik alanı var. "Reklam filmi çekimlerinde hangi sağlık önlemleri alınacak, sette bulunabilecek kişi sayısında sınırlama var mı" gibi birçok soru cevabını beklerken, bu kritik konu başlıkları WPP'nin online etkinliğinde tartışmaya açıldı.

26 Haziran Cuma günü düzenlenen, konunun uzmanlarının görüş ve öngörülerini aktardığı etkinliğe, sektörün önemli oyuncularından 4129 Grey, Wunderman Thompson, Motion Content Group ve Hogarth'in yanı sıra Reklam Yapımcıları Derneği de katıldı.

Hogarth Istanbul Genel Müdürü Tevfik Şems Naipoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte konuşmacı olarak Wunderman Thompson Yaratıcı Yönetmeni Sami Basut, 4129Grey Ajans Prodüktörü Gülşah Batıbeki, Motion Content Group Genel Müdürü Sinan Turan, Autonomy/ Reklam Yapımcıları Derneği Başkanı Berent Baytekin ve Reklam Yapımcıları Derneği Hukuk Danışmanı Av. Burhan Gün yer aldı.

Etkinlikte mevcut durum, reklam çekimlerindeki yeni normaller ve işin geleceğine ilişkin öne çıkan noktalar şunlar oldu:

2019'daki toplam seyirci sayısı toplam 60 milyon. 2020'de sinemaların kapanış tarihi olan 16 Mart'a kadar 16 M seyirciye ulaşıldı.Sene sonunda ulaşılacak toplam seyirci sayısı öngörüsü ise 24 M. Yüzde 60'a yakın küçülme bekleniyor. 1 Temmuz'da sinemaların yarısı açılacak. Almanya ve Güney Kore gibi sinemaları daha erken açan ülkeler de benzer sıkıntıları yaşıyor.

Prodüksiyondaki en önemli etkisi uzayan süreler oldu. Bu sene planlanan işler gelecek seneye devredildi. 8 haftada çekilen bir filmin çekimi 10-11 haftaya uzadı. Uzayan çekim süreleri maliyetleri de artırıyor

TV dizilerinde 140 dakikalık bir dizi normalde 6 günde çekilir. Pandemide bu süre 8-9 günlere çıktı. Alınan önlemlerle birlikte ulaşım ve mekân maliyetleri de arttı. Maliyetlerde TV dizilerinde yüzde 25 artış var.

TV dizilerinde dizi uzunluklarında herhangi bir kısalma ise şu anda yok.

COVID-19 öncesi hazırlanan senaryolar revize edildi, yeni dönemde yine sosyal mesafe başta olmak üzere yeni kurallar çerçevesinde senaryolar şekillendiriliyor.

Setlerde yeni bir iletişim ve davranış şekilleri bütünü oluşuyor. Yeni normaller setlere de yansıyor. Setlerde şu anda alınan önlemler kalıcı olabilir. Sektörün görevi de yeni normale hem kendini hem tüm paydaşları hazırlamak olacak.

Kreatif çalışmaya başlamadan, alınan brief sonrası setlerde neler yapılabilir, yeni normalde ne olabilir ne olamaz, sektör oyuncuları müşterilerini artık daha iyi bilgilendirmek ve müşterisini yönlendirmek zorunda olacak.

14 Mart'ta reklam filmlerinin çekimi durdu. Bu dönemde Reklam Yapımcıları Derneği önemli çalışmalar yaptı, Nisan ayında yeni dönem için bir kılavuz yayınladı. Bu doküman sürekli güncelleniyor, kılavuz derneğin web sitesinde bulunabiliyor.

Sette iş güvenliği ve iş sağlığı gibi şimdiye kadar yeterince önemi anlaşılmamış gerçekler tekrar gündeme geldi, bu konuların ne kadar önemli ve hayati olduğu bu süreçte anlaşıldı. Yeni dönemde de bu iki konu artık öncelikli olacak.

Setteki insan psikolojisi hiç olmadığı kadar belirleyici bir öğe oldu. Genelde gözle temas kurulan iletişim şekli sorunlar yaratıyor. Setlerde insan psikolojisini rahatlatacak, kişilere alan tanıyacak ek önlemler de alınmaya çalışıyor, örneğin mola ve yemek sürelerini uzatmak gibi.

Setlerdeki eski kalabalıkları ve yığılmaları önlemek için setlerde iş bölümü yapılarak kademeli giriş önlemleri uygulanıyor. Setler Zoom üstünden müşterilere de izletiliyor, fakat kamera arkasında, işin geri planında neler döndüğü henüz çok iyi anlaşılabilmiş değil.

Karar verici konumundakilerin daha hızlı hareket etmesi gereken bir sürece giriliyor. Birçok şeyin set öncesi düşünülüp, simüle edilip, karar verilmesi gerekiyor.

Sette ne kadar önlem alınırsa alınsın, kişilerin kendi alacakları önlemler, set içinde ve dışında hayatında başta sosyal mesafe olmak üzere kurallara uyması da çok kritik bir konu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Bültenler

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