HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Pandemi sonrası gençlere kariyer önerileri ve iyi şirketleri tanıma tüyoları

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, kariyer hazırlığındaki üniversitelilere ve hayatlarının tercihini yapacak gençlere tavsiyelerde bulundu.

Pandemi sonrası gençlere kariyer önerileri ve iyi şirketleri tanıma tüyoları
01.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:39
Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, kariyer hazırlığındaki üniversitelilere ve hayatlarının tercihini yapacak gençlere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Alkin, "Çalışmak için, eğitim seviyesini her yıl yükselten, kurumu tek bir merkezden değil, network prensibine göre bir orkestra şefi gibi yöneten iş liderlerinin bulunduğu şirketleri tercih edin" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Emre Alkin, Koronavirüs salgınının iş dünyasına etkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "yeni normal" diye bir şeyin olmadığını, sadece normalde yapılan işlerin artık farklı şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Gençler bundan sonra çok fazla insanın, çok büyük metrekarelere yayılmış, dijital altyapısı tartışılır şirketlerde asla çalışmamalı. Bunun yerine eğitim seviyesini her yıl yükselten, şirketi tek bir merkezden değil, network prensibine göre bir orkestra şefi gibi yöneten iş liderleri ile çalışmayı tercih etmeliler" dedi.

"GELECEK TEKNOLOJİ, İNSAN KAYNAĞI, MARKALAŞMA VE İNOVASYONDA"

Üniversite sınavlarının ardından gençlerin, mesleklerini ve kariyer yaşamlarını belirleyecek seçimleri yapacakları tercih dönemine yoğunlaştıklarını kaydeden Prof. Dr. Emre Alkin, önümüzdeki dönemde teknoloji, insan kaynağı, markalaşma, inovasyon ve modernliği gerektiren alanların, gençlerin tercihi olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Alkin, "Ancak sektörü ne olursa olsun, gençlerin çalışmayı planladıkları kurumda ilk bakacakları, firmanın Wi-Fi gücü değil adaleti olmalı" şeklinde konuştu.

'PATRON ŞİRKETLERİNDEN UZAK DURUN'

Çalışanı mutsuzken kendi mutluluğunu gözeten iş insanlarının önünde sonunda şirketlerini batıracağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, kurumsal diye bilinen birçok şirketin gençlerin gözünü kamaştırdığını, ancak gerçeğin farklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Maalesef birçoğunda ne atamalar, ne terfiler kurumsal prensiplere dayalı. Birçok patron Türkiye'de kendini hem yönetim kurulu başkanı, hem genel müdür, hem denetçi, hem muhasebe müdürü, hem de finans müdürü sanıyor. Bu tip kurumlarda parlak maaşlar ve göz kamaştıran özlük hakları olsa da çalışanlar bir türlü mutlu olamıyor. Pandemi sonrası gençlere en önemli tavsiyem, parlak gibi gözüken ama yönetimi tek kişiye bağlı kurumlar yerine, kendilerini mutlu edecek, güzel deneyimler yaşatacak yerlerde çalışmaları."

İYİ ŞİRKETİN KRİTERLERİ

Şirketin küçük veya büyük olmasının ve sunulan hakların kapsamının çok önemli olmadığını belirten Prof. Dr. Emre Alkin, "Eğer işletme elindekileri eşitlikçi ve adaletli bir şekilde çalışanları ile paylaşıyorsa iyi bir şirkettir ve burada çalışmaya değer" dedi. Emek, sermaye, toprak ve girişimcinin bir işletmede eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, şu değerlendirmeyi yaptı: "Emek ücret, sermaye faiz, toprak sahibi rant alır ve nihayetinde girişimci kar ile ödüllendirilir. Eğer girişimci firmanın faaliyetiyle ilgili olmayan harcamalarını firmaya fatura ediyorsa ve sürekli kar edememekten şikayet edip personeline hak ettiklerini vermiyorsa, oradan uzak durulmalıdır."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki Ekonomi
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Ekonomi
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı Ekonomi
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Ekonomi
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı Ekonomi
Barcelona, sahasında Atletico Madrid ile 2-2 berabere kaldı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı Ekonomi
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
İletişim ödülünü kazanan mavi takım, ailelerini görünce gözyaşlarına boğuldu
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında 'Türk Escobar' Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Bakan Albayrak'ın eşi için ahlaksız paylaşımlarda bulunan hesapların bir kısmının FETÖ'cü olduğu tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Tatil pozlarını paylaşan Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük takipçilerini ikiye böldü
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Düğünlerde alınacak önlemler temsili bir düğünle kamuoyuna anlatıldı
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Adnan Menderes Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Oğuzhan Koç Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao İrfan Buz Bülent Uygun Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kız Genç Bakan Cumhuriyet
Şu an buradasınız: Pandemi sonrası gençlere kariyer önerileri ve iyi şirketleri tanıma tüyoları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 09:42:11. #1.15#
title