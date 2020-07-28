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Pandemi sonrası dijitalleşme, KOBİ'lerin e-ticarete geçişini hızlandırdı

KOBİ'ler, pandeminin ardından yaşanan dijitalleşmeyle birlikte hızla sektöre adım atmaya başladı.

Pandemi sonrası dijitalleşme, KOBİ'lerin e-ticarete geçişini hızlandırdı
28.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:19

KOBİ'ler, pandeminin ardından yaşanan dijitalleşmeyle birlikte hızla sektöre adım atmaya başladı. Related Digital'in CEO'su Sedat Kılıç bu değişimin ardından KOBİ'lerin gelirlerini artırabilmelerine imkan veren 'Euromsg Express' isimli ürünlerinin yoğun bir ilgiyle karşılaştığını açıkladı.

Pandeminin ardından yaşanan dijitalleşme trendiyle birlikte e-ticarette yaşanan yükseliş, KOBİ'lerin bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı. Dijital pazarlama kanallarından faydalanmayı amaçlayan çok sayıda KOBİ; sektördeki çalışmalarında kendilerine yol gösterecek ve gelirlerini artıracak ürünlere yöneldi. Bu kapsamda, Türkiye'nin ilk dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcılarından Doğuş Grubu çatısı altındaki Related Digital'in KOBİ'ler için özel olarak geliştirdiği dijital pazarlama kanalı Euromsg Express işletmelerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı.

"Dijital pazarlama harcamaları azalıyor, gelir artıyor"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Related Digital CEO'su Sedat Kılıç, KOBİ'lerin, start-upların, sosyal sorumluluk kuruluşlarının ve bireysel girişimcilerin faaliyetlerini daha da geliştirmek adına hızlı, düşük maliyetli ve verimli sonuç alacakları kanallar tercih ettiklerini anımsattı. Euromsg Express'in de sözleşme ve taahhüt süreçlerine girmeden, e-mail pazarlamanın temel özelliklerini karşılayacak şekilde tasarlandığını anlatan Kılıç, "Euromsg Express, self-servis kullanılan bir dijital e-posta pazarlama kanalı. Ara yüzü ve özellikleri kullanıcıların uygulamadaki yönlendirmelere hızlıca adapte olmasını sağlıyor, ayrıca, veri güvenliğini ön planda tutarak çalışıyor" dedi. Ürünlerinin KOBİ'lerin dijital pazarlama harcamalarını azaltırken gelirlerini arttırabilmelerine olanak sağladığının altını çizen Sedat Kılıç, e-posta pazarlama yönteminin diğer pazarlama kanallarına kıyasla ek istihdam gerektirdiğini, Euromsg Express'in ise bu ek istihdama gerek kalmadan KOBİ'lerin kolayca kullanabileceği şekilde tasarlandığını ve şirketlere 12 dakika gibi kısa bir sürede seçtiği kampanyaları başlatma imkanı sağladığını aktardı.

"Türkçe hizmet veriyor"

Sektörde benzer ürünler bulunduğunu ancak büyük bölümünün yabancı şirketler tarafından tasarlandığını anlatan Kılıç, "Bizi ayıran en önemli özelliklerimizden biri de yerli bir firma olarak Türkçe hizmet verebiliyor olmamız" diye konuştu. Euromsg Express'i geçen yıl şirketlerin kullanımına sunduklarını belirten Kılıç, "Evlerde olduğumuz pandemi döneminde onlineda geçirdiğimiz zaman arttı, alışveriş, eğlence, iletişim alışkanlıklarımız değişti. Fiziksel ofisleri, mağazaları kapalı olan firmalar da müşterileriyle alternatif, uygun fiyatlı ve hızlı adapte olabilecekleri bir iletişim kanalı arayışına girdi. Ürünümüz de bu noktada büyük ilgi gördü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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