PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
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PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

ANTALYA'da babasıyla televizyonda izlerken ilgi duyduğu muay thai sporuna 2 yıl önce başladıktan sonra 9 ayda Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği kazanan Sudenur Yüksel (16), pandemi nedeniyle turnuvalar iptal olunca antrenmanlarına bahçe ve parklarda devam etti.

ANTALYA'da babasıyla televizyonda izlerken ilgi duyduğu muay thai sporuna 2 yıl önce başladıktan sonra 9 ayda Türkiye üçüncülüğü ve Avrupa ikinciliği kazanan Sudenur Yüksel (16), pandemi nedeniyle turnuvalar iptal olunca antrenmanlarına bahçe ve parklarda devam etti. Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya hedefleyen Sudenur, milli takım formasıyla dünya şampiyonluğunu hayal ediyor.

Antalya'da oturan Sudenur Yüksel, dövüş sporlarına ilgi duyan babasıyla televizyonda müsabakaları izlerken muay thai sporuna ilgi duydu. 2 yıl önce antrenör Yasin Urlu ile Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlara katılan Sudenur Yüksel, 3 aylık eğitimin ardından 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Genç sporcu, Türkiye üçüncüsü unvanıyla aynı yıl Antalya'da yapılan Muay Thai Avrupa Kupası'nda ikincilik elde etti.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ulusal ve uluslararası turnuvaların iptal olmasından dolayı şampiyonalara katılamayan Sudenur Yüksel, çalışmalarına devam etti. Kısıtlama nedeniyle parkta ve yeşil alanlarla antrenman yapan Sudenur Yüksel, gelecek ay Aydın'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda ringe çıkacak. Sudenur Yüksel, Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, milli takıma katılmak istiyorum. Milli takımla şampiyonluklar yaşamak istiyorum. En büyük hayalim dünya şampiyonu olmak. Pandemi hayallerimi ertelese de hedeflerimden vazgeçmedim. Kısıtlama nedeniyle evime yakın park ve bahçelerde antrenman yapıyorum. Spora başlarken dövüş öğrenmeyi amaçlamıştım ama eğitimlerin ardından hayalim dünya şampiyonluğu dedi.

PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ
PANDEMİ ERTELESE DE HEDEFLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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