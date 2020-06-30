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Pandemi dijital dönüşümü hızlandırdı

Turkcell ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Normalde Dijital Dönüşüm konulu online seminere perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden önde gelen şirketler katıldı.

Pandemi dijital dönüşümü hızlandırdı
30.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:30

Turkcell ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Normalde Dijital Dönüşüm konulu online seminere perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden önde gelen şirketler katıldı. Turkcell teknolojisiyle kurumlarını dijitalleştiren Civil Mağazacılık, Faydasıçok Holding, Bilfen Şirketler Topluluğu ve Vakıfbank Leasing'den bilgi teknolojileri yöneticilerinin konuşmacı olduğu etkinlikte dijital dönüşümün yeni normalde hız kazanması ortak fikir olarak ortaya çıktı.

Şirketleri dijitalleştirerek yeni normale hazırlayan Turkcell, Yeni Normalde Dijital Dönüşüm konulu webinar'ın (online seminer) ev sahipliğini üstlenerek perakende, eğitim, bankacılık ve sanayi sektörlerinden şirketlerle bir araya geldi. Gazeteci Murat Yıldız'ın moderatör olduğu etkinlik büyük ilgi gördü. Webinar'a Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Satış Direktörü Serdar Tarhan'ın yanı sıra şirketlerini Turkcell teknolojisiyle donatan Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol, Faydasıçok Holding Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şengül, Bilfen Şirketler Topluluğu Sistem ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin ile Vakıf Leasing Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Sarıtaş katıldı. Tüm katılımcılar pandeminin dönüşüm ihtiyacını gözler önüne serdiğini ve yeni normalde hızla dijitale yatırım yaptıklarını söyledi.

"Sektörler Turkcell liderliğinde dönüşecek"

Etkinliğin ev sahipliğini üstlenen Turkcell Kurumsal Büyük Müşteriler Direktörü Serdar Tarhan şunları söyledi: "Turkcell olarak sektörlerin dijitalleşmesine liderlik ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada şirketlerin acil olarak dijital dönüşümlerini tamamlamalarının gerekliliği ortaya çıktı. Yeni normal diye adlandırılan bu dönemde kısa sürede çok doğru projeler yapmak gerekiyor. Biz de bu süreleri tüm sektörlerden müşterilerimiz için kısaltmak için çalışıyoruz. Tüm sektörlerin dönüşümlerini Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca gerçekleştiriyoruz."

Turkcell'li şirketler yeni normalde hızla dijitalleşiyor

Konuşmacılar arasında yer alan Bilfen Şirketler Topluluğu Sistem ve Ağ Müdürü Muhammed Şahin, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte 27 bin 500 öğrenciye online eğitim verdiklerini belirterek, "4 bin 200 öğretmene de uzaktan online sisteme erişim, güvenlik ve yetki haklarının tanımlanması gibi konular karşımıza çıktı. Online eğitimlerin yanı sıra tüm süreçlerimizi de dijital olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Civil Mağazacılık IT Müdürü Abdülaziz Akyol ise konuşmasında "Kovid-19 sürecinde bilgi teknolojilerine özellikle güvenlik noktasında ciddi görevler düşüyor. Uzun vadede yapalım dediğimiz projelerimizi ön plana alarak dijital dönüşüm için planladığımız projelere öncelik verdiğimiz bir dönem yaşadık" diye konuştu.

Hızlı inovasyon ve stratejik projelerle pazarda ezber bozma hedeflerini vurgulayan Faydasıçok Holding Bilgi Teknolojiler Müdürü Fahri Şengül, "Holding olarak stratejik hedefimiz, tüm faaliyetlerimizi dijitalize ederek ezber bozmak ve veriyi tekrar kullanılabilir halde güvenle saklamak" diyerek güçlü bulut altyapısının önemine dikkat çekti.

Webinar katılımcılarından Vakıf Leasing Bilgi İşlem Müdürü Mustafa Sarıtaş hızla uzaktan çalışmayı nasıl aktive edebileceklerine odaklandıklarını söyledi. Hızlı bir şekilde Turkcell ile çalışarak iki hafta içinde uzaktan çalışmayı hazır hale getirdiklerini belirten Sarıtaş, dönüşümün ne denli hızlı gerçekleştiğini anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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