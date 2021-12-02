PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi? - Haberler
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PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?

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PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?

Son dönemlerde kripto paralarda büyük trendler yaşanıyor. Bunlardan biriside PancakeSwap. Peki, KPancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi? İşte haberimizde...

PancakeSwapbugünkü fiyatı $ 13,310. 24 saatlik işlem hacmi ₺4,900,784,329 . PancakeSwapdeğeri son 24 saatte 7,39% değer kaybetti. Son dönemlerde kripto paralarda büyük trendler yaşanıyor. Bunlardan biriside PancakeSwap. Peki, PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap coin yorum ve grafik! PancakeSwap geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi? PancakeSwap coin grafikleriyle İşte haberimizde...

  • PancakeSwap (CAKE)kaç dolar?

PancakeSwapanlık olarak $ 13,310. 24 değerindedir. (10.45)

  • PancakeSwap (CAKE)kaç TL?

PancakeSwapanlık olarak ₺179.27 değerindedir. (10.45)

PancakeSwap (CAKE) değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺44,072,366,562 ( -6.99% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺44,120,872,566 ( -7.12% )

Hacim: ₺4,897,469,451 ( +65.21% )

Hacim/Piyasa Değeri: 0.1111

Dolaşan Arz: 245,843,683.95 CAKE

PancakeSwap anlık olarak $ 13,310. 24 değerindedir. (10.45)

PancakeSwap değeri son 24 saatte -7,39% değer kaybetmiştir.

PancakeSwap değeri son 7 günde -6,16% değer kaybetmiştir.

PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?Görsel: investing.com

PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?Görsel: investing.com

PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?Görsel: investing.com

PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?Görsel: investing.com

PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?Görsel: investing.com

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