PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap coin geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi?
Son dönemlerde kripto paralarda büyük trendler yaşanıyor. Bunlardan biriside PancakeSwap. Peki, KPancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap yorum ve grafik! PancakeSwap geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi? İşte haberimizde...
PancakeSwapbugünkü fiyatı $ 13,310. 24 saatlik işlem hacmi ₺4,900,784,329 . PancakeSwapdeğeri son 24 saatte 7,39% değer kaybetti. Son dönemlerde kripto paralarda büyük trendler yaşanıyor. Bunlardan biriside PancakeSwap. Peki, PancakeSwap (CAKE) nedir? Pancake swap ne kadar, kaç dolar? PancakeSwap coin yorum ve grafik! PancakeSwap geleceği! PancakeSwap yükselir mü düşer mi? PancakeSwap coin grafikleriyle İşte haberimizde...
- PancakeSwap (CAKE)kaç dolar?
PancakeSwapanlık olarak $ 13,310. 24 değerindedir. (10.45)
- PancakeSwap (CAKE)kaç TL?
PancakeSwapanlık olarak ₺179.27 değerindedir. (10.45)
PancakeSwap (CAKE) değerleri nelerdir?
Piyasa Değeri: ₺44,072,366,562 ( -6.99% )
Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺44,120,872,566 ( -7.12% )
Hacim: ₺4,897,469,451 ( +65.21% )
Hacim/Piyasa Değeri: 0.1111
Dolaşan Arz: 245,843,683.95 CAKE
PancakeSwap anlık olarak $ 13,310. 24 değerindedir. (10.45)
PancakeSwap değeri son 24 saatte -7,39% değer kaybetmiştir.
PancakeSwap değeri son 7 günde -6,16% değer kaybetmiştir.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
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