Pamukova'da vatandaşlar araçlarından film izledi Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen arabalı sinema etkinlikleri Pamukova'da devam etti.

Pamukova İstasyon Meydanı'nında kurulan dev ekranın karşısına araçlarını park eden vatandaşlar, burada "7. Koğuştaki Mucize" filmini seyretti.

İstasyon alanını dolduran vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikram edildi, etkinliğin yapıldığı alanda maske ile sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi için uyarılarda bulunuldu.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün de katıldı.

Film gösteriminin sonunda alandan ayrılan araçları tek tek selamlayarak uğurlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, "Pamukovalı hemşehrilerimize yoğun katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Arabalı sinema etkinliklerimize devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA