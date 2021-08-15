Pamukkale Yağlı Güreşleri, 500 pehlivanın katılımıyla Denizli'de düzenlenecek
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Pamukkale Yağlı Güreşleri, 500 pehlivanın katılımıyla Denizli'de düzenlenecek

Pamukkale Yağlı Güreşleri, 500 pehlivanın katılımıyla Denizli'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 500 sporcunun katılımıyla Denizli'de gerçekleştirilecek.

Pamukkale Yağlı Güreşleri, 38'i başpehlivan olmak üzere 500 sporcunun katılımıyla Denizli'de gerçekleştirilecek.

Pamukkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 22 Ağustos Pazar günü düzenlenecek organizasyona Denizli Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı kaydedildi.

Organizasyona, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de katılacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ve herkesi etkinliği izlemeye beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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