Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu 4. sırada tamamladı

Pamukkale Belediye Spor Kulübünün geçen sezon aktifleşen branşı olan kadınlar voleybol takımı, mücadele ettiği 2. Lig 3. Grup'ta sezonu 4. sırada tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki; "Adımızı ligde başarıyla duyuran sporcularımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü, 2019-2020 sezonu öncesi kadınlar voleybol branşını aktif hale getirmişti. İlk sezonunda Bölgesel Lig'de mücadele eden mavi-beyazlı takım 2020-2021 sezonunda Kadınlar 2. Lig 3. Grup'ta mücadele etti. Grupta oynadığı 22 maçın 14'ünü kazanan Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, topladığı 41 puanla grubu 4. sırada tamamladı. Pamukkale Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Ali Ayhan, sezona başlarken hedef olarak orta sıraları belirlediklerini ifade etti. Ayhan; "Takımımızın yarısı altyapıdan yetişen sporculardan oluştu. İlk kez mücadele ettiğimiz bu ligde hedefimiz sezonu orta sıralarda tamamlamaktı. Ancak bunun üzerine çıkarak 4. sırada sezonu bitirdik. Ben Denizli halkına voleybolu sevdirdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezon çıtayı biraz daha yükselterek Play-off'lara kalmayı hedefleyeceğiz. Bizlere destek veren başta Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ve Kulüp Başkanımız Birol Konak ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Ligi 4. sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz"

Takım kaptanı Buse Aksu güzel bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek; "Sezon başlarken hedefimiz ligi orta sıralarda tamamlamaktı. Ancak biz bundan daha iyisini ortaya koymak için mücadele verdik. Yöneticilerimiz her zaman bizlere destek oldu. Ligi 4. sırada bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bize destek veren başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İlk yılımız olduğu için temkinli bir şekilde yol aldık"

Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak; "Başarılı bir sezon yaşadık. İlk yılımız olduğu için temkinli bir şekilde yol aldık. Bu sezon için beklenenin üzerinde bir başarı elde ettik. Bunda sporcularımızın ve teknik heyetin azimli çalışmaları ile yönetimimizin önemli destekleri payı çok büyük. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'nin desteği bize büyük güç verdi. Kendisine kulübümüz adına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Play-off oynayıp bir üst ligi zorlamak istiyoruz"

Pamukkale Belediye Başkanı ve Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı Avni Örki, kadın voleybol takımının başarılı bir sezonu geride bıraktığını söyledi. Bu sezon ilk kez 2. Ligde mücadele ettiklerini belirten Başkan Örki; "Yenisi olduğumuz ligde hedefimizi orta sıralar olarak belirlemiştik. Takımımız özellikle son haftalarda elde ettiği başarılarla sezonu 4. sırada tamamladı. Bu başarıda emeği geçen başta kulüp başkanımız Birol Konak olmak üzere, yönetim kurulu üyelerine, antrenörlerimize ve tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Hepsi bu ligde Pamukkale Belediyespor'un adını başarıyla duyurmak için büyük emek verdi. Yeni sezonda hedefimizi biraz daha büyüterek Play-off oynayıp bir üst ligi zorlamak istiyoruz. Pamukkale adını sporla da duyuracak bir hale gelecek. Bu konuda önemli çalışmalara imza atacağız" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı