Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu
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Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu

Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kaan Kahraman, 50 metre su üstündeki performansıyla dünya ikincisi oldu.

17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nda Kaan Kahraman, 50 metre su üstündeki performansıyla dünya ikincisi oldu.

İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentindeki 17. CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde TSSF Paletli Yüzme Genç Milli Takımı'ndan Kaan Kahraman, 50 metrede 16.28'lik derecesiyle dünya ikincisi oldu.

Yunanistan'dan Greorgios Kaltsoukalas 16.09 ile dünya şampiyonu olurken, Estonya'dan Anton Issatsenko 16.54 ile bronz madalya aldı.

Kadınlarda 4 X 200 m. bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş'ten oluşan genç milli bayrak takımı 6.31.40 dakika ile dünya dördüncüsü oldu. - İSTANBUL

Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu
Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu
Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu
Genç milli yüzücü dünya ikincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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