Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek
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Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

2021 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek.

2021 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, yarın mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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