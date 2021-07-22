Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlenecek

2021 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek.

2021 Paletli Yüzme Kulüplerarası Büyükler Türkiye Şampiyonası, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 18 yaş ve üstü büyükler, 16-17 yaş gençler A ve 14-15 yaş gençler B kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak kulüpler, yarın mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er