Paletli yüzme Avrupa Şampiyonası başladı

27. Cmas Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası Yunanistan'ın Loannina kentinde start aldı. Şampiyonada Şehitkamil Belediye Spor Kulübü sporcuları Tuğcan Kaytar ve Yunus Ayvazoğlu, gazi şehri temsil edecek.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı sporcuları Tuğcan Kaytar, Yunus Ayvazoğlu ve Antrenör Ali Göz, 25 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Yunanistan'ın Loannina kentinde düzenlenen 27. Cmas Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kadrosunda Gaziantep'i temsil edecekler. Sezon boyunca kulvarlarda sergiledikleri üst düzey performansla ay-yıldızlı mayoyu giyme fırsatını bir kez daha yakalayan rekortmen sporcuların hedefi takım halinde derece elde edebilmek.

Milli takım çatısı altında olmak gurur verici

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı ve Milli Takım Antrenörü Ali Göz, genç sporcularıyla birlikte Milli Takım çatısı altında mücadele edecek olmanın gurur verici olduğunu ifade etti. Tecrübeli Antrenör Göz, Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda geride kalan ilk günün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Sporcularımızın Dünya Şampiyonasında palet vuracak olması bizlere büyük bir heyecan yaşatıyor. Milli Takım çatısı altında olmak gurur verici. Kulübümüz, Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun büyük destekleriyle paletli yüzme disiplininde Türkiye'nin marka kulüpleri arasında üst sıralarda yerini aldı ve her geçen gün başarı grafiğini arttırıyor. Takım bazında ve bireysel yarışlarda üst üste elde edilen dereceler, kırılan rekorlar bizlere Milli Takım kapılarının açılmasını sağlıyor. Umarım bu şampiyonada ve bundan sonra yerimizi alacağımız tüm ulusal ve uluslararası platformdaki şampiyonlarda ay-yıldızlı mayo ile başarılar elde eder ve şanlı bayrağımızı göndere çektirmeye devam ederiz. Milli Takım kafilesinde bulunana tüm meslektaşlarıma ve sporcu kardeşlerimize gönülden başarılar diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA