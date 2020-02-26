Pakistan savunma sanayisine SEDEC daveti

26.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:48

Pakistan savunma sanayisi temsilcileri, anayurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konularında uluslararası ve ulusal oyuncuları bir araya getiren SEDEC Türkiye 2020 etkinliğine davet edildi.

SEDEC Türkiye Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında gerçekleştirilen Pakistan-Türkiye I·s¸ ve Yatırım Forumu'nda SEDEC Türkiye Koordinatörü Hilal Ünal Türkan tarafından Pakistanlı savunma sanayisi ve güvenlik yetkilileri SEDEC Türkiye 2020 etkinliğine ilişkin bilgilendirildi.

Etkinlik için davette bulunan Ünal, Türkiye ve Pakistan arasında yapılacak iş birliklerini gerçekleştirmek ve belirlenen hedeflere ulaşmak için SEDEC'in etkin ve aktif bir platform olacağını bildirdi.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gibi ihtiyaç makamlarını, üreticilerle doğrudan bağlantıya geçiren SEDEC'in, ana sanayi üreticilerinin, KOBI· seviyesinde tedarik zinciri bağlantılarını en kısa sürede sağlayabilen etkin bir platform olduğu belirtildi.

SSB ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliğinin desteğiyle organize edilen ve 2-4 Haziran'da Ankara'da ATO Congresium'da düzenlenecek SEDEC Türkiye 2020 etkinliğine, anayurt güvenliği, sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri alanlarında ana sanayi firmaları katılacak.

Etkinlik, aynı zamanda, önceden planlanan ikili is¸ görüşmeleri kapsamında yabancı orijinal ekipman üreticileri ile birinci ve ikinci seviye tedarikçileri, Türk savunma ve güvenlik sanayisi firmalarıyla buluşturacak. Türk firmalarının, özellikle KOBİ'lerin, yetenek ve başarıları yabancı misafirlere daha yakından tanıtılacak. Etkinliğin ilk gününde, anayurt güvenliği, sınır güvenliği ve iç güvenlik sistemlerinin tedarik zinciri konularını kapsayan bir konferans gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA