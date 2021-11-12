PAEM mülakat tarihleri açıklandı mı? PAEM mülakat tarihleri ne zaman?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre PAEM amirlik sınav giriş belgeleri ve mülakat tarihleri açıklandı. Peki PAEM mülakat tarihleri ne zaman? Amirlik giriş sınavı belgesi nasıl alınır? PAEM sınavı ile ilgili detayları sizler için derledik.
Polis Akademisi Başkanlığı, 6. Dönem ilk derece amirlik eğitimi fiziki yeterlilik ve mülakatsınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Paem fiziki yeterlilik ve mülakat sınavının yerleri Devlet üzerinden T:C kimlik numarası ile öğrenilebilecek.
PAEM MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?
PAEM 6. dönem amirlik mülakat tarihlerine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre PAEM mülakatları 16-25 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış
olmak, (2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan
almış olmak)
Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için
belirlenen taban puanın en az % 90'ını almış olmak, ( 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan
türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )
4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512) 1 Ocak tarihi
itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,, (01/01/1990 ve sonrası
doğmuş olmak)
5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen
şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)
( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm
olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27
(dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )
7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,,
8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm
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olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma
bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmış olmamak,
12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,
14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
15) Erkek adaylar için şahsen başvuru tarihi itibariyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu
çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak