PAEM mülakat tarihleri açıklandı mı? PAEM mülakat tarihleri ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı, 6. Dönem ilk derece amirlik eğitimi fiziki yeterlilik ve mülakatsınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak Paem fiziki yeterlilik ve mülakat sınavının yerleri Devlet üzerinden T:C kimlik numarası ile öğrenilebilecek.

PAEM MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

PAEM 6. dönem amirlik mülakat tarihlerine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamaya göre PAEM mülakatları 16-25 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.

PAEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen

yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış

olmak, (2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan

almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için

belirlenen taban puanın en az % 90'ını almış olmak, ( 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan

türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş

dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512) 1 Ocak tarihi

itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,, (01/01/1990 ve sonrası

doğmuş olmak)

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen

şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)

( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm

olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27

(dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir. )

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş

yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış

olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı

madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor

olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş

olmak,,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle

hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına

karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm

4

olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma

bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor

olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından

çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,

toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye

bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adaylar için şahsen başvuru tarihi itibariyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu

çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet