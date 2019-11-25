Öztrak: "Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz"

25.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi. (4)

CHP Sözcüsü Öztrak: "CHP'nin ruhunda Kuvayımilliye vardır. Bir tek, CHP ruhunu hiç anlamayanlar, bu ruhu hiçbir zaman içlerine sindiremeyenler CHP içinde çete arama gafletine düşebilir. Kumpas CHP'ye kurulmuştur. Bunu bir olarak, beraber olarak püskürteceğiz."

Kaynak: AA