Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 7 Mart 2020 yılında Medipol Başakşehir maçında taraftarıyla oynayan Göztepe, 533 gün sonra Gürsel Aksel Stadyumu'nda taraftarıyla buluştu. İzmir temsilcisi, 26 Ocak 2020'de kapılarını açan stadında yalnızca 3 maçını seyircili oynamıştı. 

Göztepe'de Teknik Direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan Antalyaspor karşılaşmasının 11'inden tek değişiklik yaptı. Tijanic'i kızağa çeken Karaman bu oyuncunun yerine Beykan'a ilk 11'de şans verdi. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler Kahraman, Lourency, Baku ve Atakan da karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Öte yandan Karaman, teknik direktörlük kariyerinde kulüp takımlarında 200'üncü karşılaşmaya çıktı.Karşılaşmadan önce 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda paralel barda bronz madalyayı kazanarak ülkemize cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren Göztepeli sporcu Ferhat Arıcan onurlandırıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Arıcan'a saha içinde plaket takdim etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da 'Göztepe'nin gururu Ferhat Arıcan' diye tezahürat yaparak Arıcan'ı bağrına bastı.

Konuk Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz, geçen hafta oynadıkları ve 5-1 kaybettikleri Trabzonspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Buz, Rahman Buğra Çağıran'ın yerine Jospin'e formayı verdi. Malatya temsilcisinde hafta içinde Fenerbahçe'den transfer edilen Sadık Çiftpınar da müsabakaya yedek kulübesinde başladı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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