Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Erdinç Sezertam (xx), Bilal Gölen (xx)

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan Altay, önemli rakiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u tek golle geçerek kurtuluş yolunda umutlandı: 1-0. Siyah-beyazlılar maçın 45'inci dakikasında Paixao'nun golüyle öne geçti. İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi. Ev sahibi Altay bu galibiyetle 29 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kalarak dipte yer aldı.

13'üncü dakikada baskı sonucu topu kazanan Altay'da Pinares'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Paixao şutunu çekti. Kaleci Ertaç topa uzanarak gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay 3 puanı hanesine yazdırdı.