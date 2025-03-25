Özgür Özel boykot edilecek markalar! Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı?

Siyasi gündemi sarsan bu açıklama sonrası birçok kişi "Özgür Özel boykot edilecek markalar hangileri?" sorusunu sormaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan dava sürecinde taraflı yayın yapan ya da sessiz kalan firmalara karşı tepki gösteren Özgür Özel, bu markaların ürün ve hizmetlerinin kullanılmamasını istedi. Peki, Peki, Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı? İşte, Özgür Özel boykot edilecek markalar!

ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT MARKALARI

Espressolab

D&R

İdefix

Demirören AVM

Kilim Mobilya

Ülker

Türk Petrolleri

Milangaz

Cumhuriyet Haberi

Likitgaz

Cumhuriyet Haberi

TGRT İhlas Ev Aletleri

Cumhuriyet Haberi

Milli Piyango

ETS Tur

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, bu firmaların Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ihtimaliyle ilgili süreçte "tarafsız durmadıklarını" savunarak, yurttaşlardan bu markaları kullanmamalarını istedi. Özellikle Espressolab ve Ülker gibi markaların adı geçtiğinde, sosyal medya kullanıcıları konuya yoğun ilgi gösterdi.

Miting sırasında yaptığı açıklamalarda, "Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Milli Piyango biletini almayacağız. D&R'dan alışveriş yapmayacağız" ifadelerini kullanan Özgür Özel, tüketici gücünün siyasi farkındalık için kullanılabileceğini belirtti.