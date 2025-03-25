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Özgür Özel boykot edilecek markalar! Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı?

Özgür Özel boykot edilecek markalar! Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı?
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Özgür Özel boykot edilecek markalar konusunu bir kampanyaya dönüştürdüklerini ve "boykotyap.com" adlı internet sitesi üzerinden bu sürecin yönetileceğini de açıkladı. Peki, Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı?

Siyasi gündemi sarsan bu açıklama sonrası birçok kişi "Özgür Özel boykot edilecek markalar hangileri?" sorusunu sormaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan dava sürecinde taraflı yayın yapan ya da sessiz kalan firmalara karşı tepki gösteren Özgür Özel, bu markaların ürün ve hizmetlerinin kullanılmamasını istedi. Peki, Peki, Özgür Özel'in boykot edilmesini istediği markalar neler? Hangi firmalar listede yer aldı? İşte, Özgür Özel boykot edilecek markalar!

ÖZGÜR ÖZEL BOYKOT MARKALARI

  • Espressolab
  • D&R
  • İdefix
  • Demirören AVM
  • Kilim Mobilya
  • Ülker
  • Türk Petrolleri
  • Milangaz
  • Cumhuriyet Haberi
  • Likitgaz
  • Cumhuriyet Haberi
  • TGRT İhlas Ev Aletleri
  • Cumhuriyet Haberi
  • Milli Piyango
  • ETS Tur

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel, bu firmaların Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ihtimaliyle ilgili süreçte "tarafsız durmadıklarını" savunarak, yurttaşlardan bu markaları kullanmamalarını istedi. Özellikle Espressolab ve Ülker gibi markaların adı geçtiğinde, sosyal medya kullanıcıları konuya yoğun ilgi gösterdi.

Miting sırasında yaptığı açıklamalarda, "Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Milli Piyango biletini almayacağız. D&R'dan alışveriş yapmayacağız" ifadelerini kullanan Özgür Özel, tüketici gücünün siyasi farkındalık için kullanılabileceğini belirtti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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