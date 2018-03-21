Her sezon tasarımları ile modaseverlerin gözdesi olan ünlü moda tasarımcısı Özgür Masur, Türk tekstil sektörünün önde gelen markalarından Ipekyol ile göz alıcı bir gece koleksiyonu tasarladı: Özgür Masur for Ipekyol.

Feminen dokunuşu ince işçiliğiyle buluşturan romantik tasarımlar Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu'nda görkemli bir seçki sunuyor. Yeşil, pembe ve mavinin soft tonları ünlü moda tasarımcısının gözde renkleri ekru ve siyah ile iç içe geçiyor.

Lüks görünümü modern silüetler, feminen tasarımlar ve farklı stil birliktelikleriyle destekleyen koleksiyon, incelikli dikiş ve işleme teknikleri ile göz kamaştırıyor. Krep kumaşların yanı sıra koleksiyona özel olarak üretilen çiçek baskılı organze ve dökümlü şifonların ağırlıkta olduğu Özgür Masur for Ipekyol koleksiyonu, iki parçalı kombinlerden tekil parçalara 30 zamansız parçadan oluşuyor.

Özgür Masur kadınının imzası haline gelen göz alıcı çiçek işlemeleri, fiyonklar ve beklenmedik detaylar ile zenginleşen koleksiyon, mezuniyetten düğünlere tüm özel davetler için zarif ve iddialı seçenekler sunuyor.

11 Nisan itibariyle tüm Ipekyol mağazalarında ve www.ipekyol.com.tr'de satışa sunulacak olan Özgür Masur for Ipekyol Koleksiyonu, yeni sezonda Ipekyol kadınına ayrıcalıklı bir şıklık katıyor.