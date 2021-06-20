Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya
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Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Özel sporcular, yurt içinde ve yurt dışında katılacakları organizasyonlar için çalışmalarını antrenörleri eşliğinde sürdürüyor.

Milli sporcu Ahmet Mintaz, AA muhabirine, 5 yaşından bu yana tutkuyla yüzdüğünü söyledi.

Ailesinin ve antrenörlerinin kendisine çok destek olduğunu ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesinde eğitimine devam ettiğini dile getiren 22 yaşındaki yüzücü, ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılmak istediğini belirtti.

Ahmet Mintaz, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını göndere çektirmek için çalıştığını vurgulayarak, "Paralimpik oyunlarını düşününce çok heyecanlanıyorum. Oyunlarda bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Daha önce İtalya'da Avrupa şampiyonluğum var, dünya şampiyonluğum, ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Takım olarak dünya ikinciliğimiz var. Türkiye'deki müsabakalarda da başarılarım var. Ama şimdiki hedefim paralimpik oyunları." diye konuştu.

Milli yüzücü Veysi Turan ise ilk hedefi olan milli takıma girmeyi başardığını kaydetti.

Hedefinin dünya şampiyonluğu ve paralimpik oyunlarına katılarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu aktaran 18 yaşındaki sporcu, "Çok güzel hayallerim var. Dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Her sporcunun hayali oyunlardır, ben de o hedefle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporcular Doruk Davran (27) ve Deniz Şevin Şentuna (18) da hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Utkuoğlu: "Güzel hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Milli Takımı Antrenörü ve Teknik Kurul Üyesi Cenk Utkuoğlu, güzel hedefleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgın sürecinin özel sporcuları da etkilediğini ancak çalışmaya devam ettiklerini belirten Utkuoğlu, "Bu süre zarfında birçok organizasyona katılarak başarılı dereceler elde ettik. Paralimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarına yönelik güzel hedeflerimizi gerçekleştirdiğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Kendilerine hedefler belirleyerek ilerlemeyi düşündüklerini, milli takım kamplarını planlamaya yavaş yavaş başladıklarını anlatan Utkuoğlu, şunları kaydetti:

"2024 ve 2028 Paralimpik Oyunları hedefleri doğrultusunda güzel dereceler elde ettik. Antrenörlerimiz aynı zamanda sporcularımızın yaşam koçları, bu anlamda onların çok büyük desteği var. Ailelerin de desteğiyle bu süreci ekip halinde devam ettiriyoruz."

Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya
Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya
Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya
Özel yüzücülerde hedef dünya ve Avrupa şampiyonaları ile paralimpik oyunlarında altın madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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