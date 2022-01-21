Özel TED Anadolu Lisesi basketbolda şampiyon - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel TED Anadolu Lisesi basketbolda şampiyon

Özel TED Anadolu Lisesi basketbolda şampiyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Genç B Erkekler Basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı, Özel Düzce TED Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

DÜZCE(İHA) – Okul Sporları Genç B Erkekler Basketbol il birinciliği müsabakaları yapıldı, Özel Düzce TED Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Genç B Erkekler Basketbol İl Birinciliği 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Genç B Erkekler Basketbol İl Birinciliği müsabakaları sonunda Özel Düzce TED Anadolu Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci ve Düzce Fen Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru takdim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Anadolu Lisesi, basketbol, Şampiyon, Okul, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title