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Özel sporculardan özel çağrı

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları özel bir çağrı yaptı.

20.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 20.04.2020 15:57
Özel sporculardan özel çağrı

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takım oyuncuları özel bir çağrı yaptı.

Mart ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Down Sendromlu futbolcular Futsal Dünya Şampiyonası'na hazırlanan ancak Covid-19 salgınından ötürü bu önemli organizasyona katılayan Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli takımı teknik direktör ve sporcuları, özel bir çağrı yaptı.

Down Sendromlular Futsal Milli takım sporcuları Volkan Yavuzaslan, Hüseyin Dinç, Caner Ekin, Birkan Dikici, Tahra Kavis, Anıl Koçak, Oğulcan Öztürk ve Resul Orakçı evlerinde antrenörleri Uğur Arı'nın direktifleri doğrultusunda çalışma yaparken korona virüs salgınından ötürü de mesaj yayınladılar. Özel sporcular, sağlığın her şeyden önemli olduğunu ifade ederek kişisel izolasyona dikkat çekerek "Evde Kal Türkiye" dediler.

Down Sendromlular Futsal Milli takım antrenörlerinden Uğur Arı da, "Devlet büyüklerimizin telkinleri ile evde kalmaya devam ediyoruz. Özel sporcular ailesi olarak, bu virüsün üstesinden geldikten sonra uluslararası turnuvalarda başarılar alıp ülkemizi gururlandırmak amacıyla evde kal Türkiye" mesajı verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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