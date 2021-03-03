Özel sporculardan madalya rekoru
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Özel sporculardan madalya rekoru

03.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:00
Özel sporculardan madalya rekoru

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında 20 yılda kazanılan 290 madalyanın 271'i son 8 yılda geldi.

TÜRKİYE Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında 20 yılda kazanılan 290 madalyanın 271'i son 8 yılda geldi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın Özel Sporcular tarihinde Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında alınan 290 madalyanın 271'inin son sekiz yılda elde edildiğini belirtti. Birol Aydın yaptığı açıklamada; "Özel sporcuların dünya şampiyonalarında 28 altın, 47 gümüş, ve 57 bronz madalya olmak üzere 132 madalya kazanılırken, Avrupa şampiyonalarında ise 37 altın, 66 gümüş ve 55 bronz madalya  ile 157 madalya, toplamda 290 madalya elde ettik.

2012 yılında göreve geldiğimizde 81 ilde temsilciliğimizi oluşturup, 15 branşta teknik kurullarımızı ve organizasyon kurullarımızı kurarak, spor hizmet ve eğitim faaliyetleri alanında seferberlik başlattık. 81 İldeki özel sporcularımızın faaliyetlerimize katılabilmesi için yol ücretlerini ve konaklamalarını karşıladık. Ayni ve nakdi Sponsorluk alanında büyük başarılara imza attık. Başta teknik ve organizasyon kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm kurullarımız ile özel sporcularımıza rehberlik edip, sosyalleşmenin yanına performansı da ekleyip, gece gündüz çalışarak sekiz yılda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 64 altın, 105 gümüş ve 102 bronz madalya olmak üzere toplamda 271 madalya kazanarak bir rekora imza attık" dedi. "İSTİKLAL MARŞIMIZI TÜM DÜNYA'YA EZBERLETTİK" Başkan Birol Aydın, Özel Sporcular Spor Federasyonunun 2000 yılında kurulduğunu belirterek, "2012 yılı sonuna kadar Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 19 madalya kazanırken, 2012 Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul ile göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz Stratejik ve master Planlamalar, oluşturduğumuz A, B, C milli takımlarımız ile son 8 yılda Avrupa ve Dünya Şampiyonlarında 271 madalya kazanarak ayrı bir rekora imza attık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberlettik" diye konuştu. "BU GURUR HEPİMİZİN"Özel sporcuların yıllardır kapalı kapılar ardında, sosyal hayattan uzak yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Birol Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:  

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir devlet başkanımızın desteği, TBMM'nin çıkarmış olduğu yasalar ile artık tüm Engeller aşılmıştır. Özel Sporcularımıza desteğinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Spor Genel Müdürümüze, sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sekiz yılda 271 madalya kazanmanın gururu, Ulusal ve Uluslararası alanlarda kazanılan özgüven, saygı özel sporcularımızın ve Federasyonumuzun emekleri ve gayretleri, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımızın destekleri ile olmuştur. Antrenörlerimiz, ailelerimiz, kulüp başkanları ve yöneticilerimizin kısacası tüm özel sporcular ailemizindir, hepimizindir. Amacımız Türk özel sporcularını hak ettiği yere taşımak ve ülkemize uluslararası alanda madalyalar kazandırarak en iyi şekilde temsil etmektir. Dünyanın en genç milli takımlarına sahibiz, hedefimiz 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları olmakla beraber, 2024 Paris, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarıdır.Bu yıl Kuruluşumuzun 20'nci Yılı bu vesile ile İnşallah Paralimpik Oyunlarında da alacağımız madalyalarla yine bir ilki başaracağız, bu gurur tablosuna yenilerini ekleyeceğiz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden ve madalya kazanan  down,otizm  ve mental tüm özel sporcularımıza, antrenörlerimize, ailelerimize kulüp yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum."


- Ankara
Özel sporculardan madalya rekoru
Özel sporculardan madalya rekoru
Özel sporculardan madalya rekoru

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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