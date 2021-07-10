Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı Ankara'da kampa girdi

Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, "2021 AVRUPA TRİGAMES" hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi.

Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takımı, "2021 AVRUPA TRİGAMES" hazırlıkları için Ankara'da kampa girdi.

Teknik direktör Ufuk Bulut nezaretinde başlayan kampta İbrahim Emre Bahşi, Onur Kurtulmuş, Ahmet Tekay, Yunus Emre Karadal, Gökhan Yusuf Işık, Umut Deniz, Koray Kırkaya, Egehan Sınav, Hasan Gökan Kotan, Emre Bolluk, Eren Yılmaz ve antrenörler Osman Yiğenoğlu, Bülent Ercan, yardımcı antenörler Selenay Arslan ve Berkay Gözgü yer alıyor. Milli Takım Kampı hakkında bir açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Özel Sporcular Down Basketbol Milli Takım hazırlık kampı Ankara'da başladı. Antrenmanlarına sabah ve öğleden sonra sürdüren millilerimiz, 2021 SUDS Open Eurotrigames ve 2024 tarihinde Antalya'da yapılacak olan "2024 Trisome Gamed" oyunlarında ülkemizi başarıyla temsil etmek için çalışıyor. Özel Sporcularımızın her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Spor Toto'ya teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm milli takımımıza başarılar diliyorum" dedi .

- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı