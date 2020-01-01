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Özel sektör de devletin yolundan gidecek

Korn Ferry'nin 51 sektördeki 514 şirketten aldığı 2020 ücret bütçeleriyle ilgili beklenti raporuna göre özel sektör, ortalamada devletin asgari ücrette uyguladığı yüzde 15'lik zam bandında kalacak.

01.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:52
Özel sektör de devletin yolundan gidecek

Korn Ferry'nin 51 sektördeki 514 şirketten aldığı 2020 ücret bütçeleriyle ilgili beklenti raporuna göre özel sektör, ortalamada devletin asgari ücrette uyguladığı yüzde 15'lik zam bandında kalacak.

Kaynak: Dunya.com

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